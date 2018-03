Brassó a legélhetőbb romániai város, Marosvásárhely a tizedik a rangsorban

• Fotó: Boda L. Gergely

A Storia.ro ingatlanközvetítő portál, illetve a D&D Research piackutató cég 2016 novemberében indította el átfogó kutatását, amelyben 2017 végéig Románia régióit, városait és lakónegyedeit hasonlították össze különböző szempontok szerint. Az átfogó kutatás – amelynek kérdőívét 258 948 személy töltötte ki – összesen tíz szempont alapján rangsorolta a településeket és azok városnegyedeit is: a megélhetési költségek, a biztonság, a tisztaság, a zajszint és a közlekedési körülmények alapján, az üzletek és vendéglők hozzáférhetősége, az egészségügyi létesítmények, valamint a tanintézményi hálózat kiépítettsége, lefedettsége alapján, illetve a levegő minősége és a pihenési lehetőségek is egy-egy szempont volt, amelyből kiderült, hogy mennyire is élhetők Románia városai.

A részeredményeket fokozatosan hozták nyilvánosságra, most azonban már létezik egy összesítés is, amelyből kiderül, hogy

Románia legélhetőbb városának Brassót tartják. Brassó után Nagyvárad következik az élhető városok rangsorában, Kolozsvár is dobogós lett, a negyedik helyet pedig Nagyszeben szerezte meg. Előkelő helyen van a listán, Csíkszereda, a hetedik, míg Marosvásárhely az ország tizedik legélhetőbb városa a felmérés szerint.

A lista utolsó, 41. helyét Alexandria foglalja el, úgy tűnik azzal a várossal a legelégedetlenebbek a lakosok, Alexandria előtt futott be utolsó előttiként Focșani, de Brăila is dobogós a legpocsékabb városok képzeletbeli emelvényén. Érdekes, hogy

a főváros, Bukarest is csak a 17. a rangsorban.

Országos viszonylatban a legélhetőbb városnegyedek rangsorában a dobogó három fokára a brassói Rakodó negyed, a marosvásárhelyi Somostető, illetve a kolozsvári Grigorescu negyed került fel, megelőzve az ugyancsak kolozsvári Györgyfalvi negyedet és a nagyszebeni Valea Aurie negyedet.

Marosvásárhely amúgy összesítésben a megszerezhető 100 pontból 61-et szerzett meg, a különböző szempontok szerinti értékelésekben nagyon változó eredményeket ért el. Míg az éttermek és üzletek elérhetősége szempontjából az ország második legelőnyösebb városnak vélik a lakosok, egészségügyi létesítmények lefedettsége tekintetében is dobogós, valamint a tanintézményi hálózat kiépítettsége szempontjából is az ország negyedik legelőnyösebb városaként végzett, addig a levegő minősége tekintetében nagyon lepontozták, 22. az országban, de

a lakosok elégedetlenek a város közszállításával is,

e tekintetben is csak 16. helyre futotta.

A felmérés lehetőséget adott a különböző városrészek értékelésére is: Marosvásárhelyen a Kornisa negyed lakosai a legelégedettebbek lakhelyükkel, a Somostető a második közkedvelt lakhely, de a buszállomás környéki, a Diamant és az 1848 sugárút lakosai sem elégedetlenek. A legkevésbé szeretik viszont lakhelyüket a volt Ady negyed környékén marosvásárhelyiek.