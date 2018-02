Bővül az iskolaorvosi hálózat Székelyudvarhelyen

Összesen hat egészségügyi dolgozóval bővült a székelyudvarhelyi iskolaorvosi hálózat: két orvos és négy asszisztens már munkába állt, de újabb két állás betöltését is tervezi a városvezetőség. A korábbi, „áldatlannak” nevezett állapotokon az is javít, hogy a tervek szerint a meglévő mellett még egy iskolaorvosi rendelőt is létrehoznának.