Bővítik a térfigyelő rendszert, újjászervezik a polgárőrséget

A már működő kamerák segítségével eddig is számos kihágás elkövetőit sikerült azonosítani • Fotó: Thomas Campean

Miután vasárnap gyaníthatóan vandálok rongálták meg a gyergyószentmiklósi Szent István-templom előtti téren felállított fotókiállítást, felvetődött, hogy az esetleges tettes kézre kerítését térfigyelő kamerák felvétele segíthetné. Csakhogy a város más forgalmas helyeihez hasonlóan ezen a környéken sem épült még ki a kamerarendszer, így nincs bizonyíték arra, hogy miként történt a tárlat megrongálódása. Az eset is bizonyítja, hogy szükség lenne a rendszer bővítésére.

Az teljesen biztos, hogy idén is bővítjük a kamerarendszert, hiszen eleve úgy terveztük, hogy ez több lépcsőben valósul meg. Hogy pontosan hány kamerát szerelünk fel az idén és hová, azt még egyelőre nem tudom, a hamarosan elkészülő költségvetéstől függ

– szögezte le Len Emil alpolgármester.

A szél rongált, vagy vandalizmus történt? Senki sem látta Szabadtéri fotókiállítást rongáltak meg vasárnap napközben Gyergyószentmiklóson: az eset azóta borzolja a kedélyeket, főként, hogy egyelőre sem szemtanú, sem bizonyíték nincsen az ügyben. Szabadtéri fotókiállítást rongáltak meg vasárnap napközben Gyergyószentmiklóson: az eset azóta borzolja a kedélyeket, főként, hogy egyelőre sem szemtanú, sem bizonyíték nincsen az ügyben.

Azt már tudni, hogy a Szent István-templom környékén biztosan lesznek kamerák, a közeli körforgalom közepére éppen ezzel a céllal állítottak 10 méter magas villanyoszlopot, hogy ezen a kamerákat elhelyezhessék. Egyébként a gyergyószentmiklósi kamerarendszert 2019-ben kezdték el kiépíteni, az első 12 kamerát a város négy főbejáratánál helyezték el, és akkor üzemelték be a központi megfigyelő egységet is. 2020-ban újabb 23 készüléket helyeztek ki olyan pontokra, ahonnan korábban több kihágást jeleztek.

A végleges hálózat összesen 105 kamerát tartalmaz majd.

A jelenleg működő kamerák felvételeit folyamatosan figyelik is a helyi rendőrségnél, és az a tapasztalat, hogy ezek nagyon hasznosak. A helyi és az állami rendőrség is számos kihágás és bűncselekmény elkövetőit tudta azonosítani ezek segítségével. Len Emil elmondta, maga is látta, akár 200–300 méterről is leolvashatók rendszámok, felismerhetők az autóban ülők. Megjegyzi, vannak csoportok, akiknek korábban rendszeresen voltak problémáik a szabályok betartásával, most a kamerák hatására sokkal visszafogottabban nyilvánulnak meg. Tudják, hogy megfigyelés alatt vannak.

A kamerák hasznosak, de a közbiztonság igazából a hatósági jelenlét hatására javulna – jegyezte meg az alpolgármester. Éppen ezért készül egy javaslat, amely révén a városi költségvetésben pénzt különítenének el a polgárőrség újjászervezésére.

A járvány ideje alatt a helyi rendőrség nem önkormányzati irányítás alatt áll, hanem az állami rendőrséghez csatolták őket. Így nem tudunk közvetlenül utasításokat adni nekik. Az is kérdés, hogy meddig lesz így, meddig nem számíthatunk rájuk. Ezért is szükség van a polgárőrségre. Ha önkéntesek felváltva folyamatosan járőröznek, figyelik az utcákat, mezőket, akkor a kihágásokra készülők is visszariadnak, hiszen tudják, a polgárőr azonnal riasztja a rendőrséget, ha valamilyen gyanús tettet tapasztal

– szögezte le Len. Hozzátette: amikor a polgárőrség újra aktív lesz, akkor felkérik majd a gazdákat is, hogy hetente egy éjszakát áldozzanak arra, hogy maguk is részt vesznek a területek megfigyelésében, ezzel elérve a terménylopások megszűnését is.