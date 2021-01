A szél rongált, vagy vandalizmus történt? Senki sem látta

• Fotó: Fehér Csongor

Megdöbbent a történteken Mincsor Szabolcs, a Gyergyói Fotóklub vezetője is. Tizenegy éve szerveznek rendszeresen szabadtéri kiállításokat, Gyergyószentmiklós mellett más székelyföldi településeken és az anyaországban is, de még soha nem tapasztaltak hasonló rongálást. A fotóklub vezetője mindemellett fontosnak tartotta megjegyezni: az eset nem szegte kedvüket, hiszen a klub tagjai visszahelyezték a helyükre a még ép képeket, ezek továbbra is megtekinthetők lesznek az eredetileg tervezett háromhetes időszakban (a tárlat egyébként péntek délutántól látható a Szent István-templom előtt). Az állványzatot is megerősítették.

A Szent István-plébánia egyháztanácsosa, Bajkó Tibor volt az egyik olyan személy, aki a szentmiséről kijövet szembesült a rongálás tényével. Szerinte nem vandalizmus történt. „Nem hiszem el, hogy Gyergyószentmiklóson valaki puszta rosszindulatból rongálna művészeti alkotásokat” – hangsúlyozta. Az idegenkezűség azért sem valószínűsíthető – tette hozzá – mert fényes nappal, szentmise alatt történt az eset. Ő

úgy véli, hogy a szél sodorta a földre a képeket.

Szemtanúkat keresnek, rendőrséghez fordulnak



A városi kamerarendszer még nem épült ki annyira, hogy a Szent István-templom előtti teret is lássa, így egyelőre nincs használható bizonyíték arra vonatkozóan, hogy mi is történt. Mincsor Szabolcs ezért arra kéri a helyieket, hogy ha valaki látta az esetet, ne hallgassa el, ne legyen az esetleges elkövető cinkosa. Kolcsár Béla pedig jelezte, hogy a rendőrségtől fognak segítséget kérni az eset tisztázása érdekében.