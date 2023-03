Bőven van ellenszél – véli az új EMSZ-elnök

Rámutatott: az említett kollégáinak egy része megtalálható a mostani elnökségben is, akikkel egyértelműen közös csapatmunkában gondolkodik.

Ez a kongresszus annak a bizonyítéka, hogy sikerült annyira legyőzni a nézeteltéréseket és konfliktusokat, hogy most már egységesen léphetünk tovább”

Arra is kitért, hogy tavaly november óta (ekkor vált hivatalossá az EMNP és az MPP fúziója – szerk. megj.)

Munkájuk során gyakorlati könnyebbséget jelent, hogy már korábban is közös listákkal indultak az összeolvadó pártok tagjai a helyhatósági választásokon.

Nyilvánvaló az is, hogy bőven van ellenszél. Nekünk a legfontosabb az, hogy a közösség azon részének, akik szerint Erdélyben nem egypártrendszerre, hanem politikai pluralizmusra van szükség, illetve akik szerint a megmaradásunk záloga, hogy az önrendelkezésnek, valamilyen garantált jogi formája létezzen, azoknak csak mi vagyunk a képviselői. Az a mi fő célunk, hogy ez a képviselet megmaradjon”

– szögezte le. Hozzátette: mindemellett erős önkormányzati képviseletet szeretnének elérni, hiszen így tudnak hatékonyan tenni a közösség érdekében. Más szintekről beszélve nyilvánvaló az is, hogy kell képviseletük legyen külföldön és belföldön is (például Bukarestben), de ezek csupán eszközök ahhoz, hogy az önkormányzatoknál biztosítsák a megfelelő környezetet. Nem csak a fejlesztésekhez elengedhetetlen anyagiak előteremtéséről van szó, hanem a törvények hatékony alakításáról is. Utóbbi esetében