Bort csak mértékkel és jó minőségűt – csütörtökön rajtol a tizedik Borudvar

Tizedik alkalommal szervezik meg Marosvásárhelyen a Borudvart, amelyen idén 46 borászat vesz részt 160 féle borral, csütörtöktől péntekig hat borkostolót szerveznek meg, és nem maradnak el a koncertek sem. A jubileumi kiadás újdonsága, hogy idén a mértéktartó borivásra egészségtudatosító előadások, kerekasztal-beszélgetések formájában is biztatnak a szakemberek. Ugyancsak újdonságnak számít a Wine and Cheese Trade elnevezésű üzleti találkozóhely, amely a bor és sajttermelőket „hozná össze”.

Hajnal Csilla 2024. augusztus 27., 12:542024. augusztus 27., 12:54

A Marosvásárhelyi Studium Borudvar rendezvényét két borlovagrend is „kíséri” már tíz éve: a Kis-Küküllő menti borvidékről Jakab Sándor, a Szent Márton Borlovagrendtől Orbók Ferenc borászok vettek részt a hétfői sajtórendezvényen, amelyre néhány palack bort is magukkal hoztak a borlovagrend képviselői. A csütörtöktől vasárnapig tartó Borudvart Boda Gergely irányítása alatt szervezik idén is. A sajtónak Vass Levente, a Studium˗Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke, a rendezvény fővédnöke beszélt a rendezvényről. Van-e helye az alkoholnak társadalmunkban? A szervezők idén hangsúlyt fektetnek arra is, hogy ne csak a borivásra, hanem a mértékletes és jó minőségű borok fogyasztására biztassák a résztvevőket. Csütörtökön 15.30-tól rögtön egy egészségtudatosító kerekasztal-beszélgetéssel rajtol a Borudvar előadás-sorozata Van-e helye az alkoholnak társadalmunkban? címmel, amelyen Petke Zsolt pszichiáter, addiktológus főorvos, továbbá Bartha Éva klinikai szakpszichológus (Bonus Pastor Alapítvány, NOE Psihocenter) és Vass Levente urológus, szakpolitikus beszélgetnek. 16.30-tól pedig Petke Zsolt beszél az alkoholhasználatról és a józan kultúráról.

Fotó: Haáz Vince

Pénteken 17 órától az alkohol és cukorbetegség kapcsolatáról beszél Marton László diabetológus rezidensorvos, az Erdélyi Rezidensorvosok Szövetségének elnöke. Hirdetés Szombaton 11 órától pedig Fejér Enikő onkológus főorvos, a precíziós személyre szabott ellátás egyik legnagyobb hazai magyar szakembere tart előadást az onkológia fejlődéséről, az Európa legyőzi a rákot elnevezésű programról. Esténként koncertek és táncházak Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvánnyal közösen koncerteket és táncházakat is szerveznek, esténként fellép többek között az Üver zenekar, a Pergő zenekar, a Mesehetes zenekar, a Tasi Nóra–Vaughn Roberts–Sárosi Péter trió.

Fotó: Haáz Vince

Lesz könyvbemutató, kiállítás és ékszerkészítési lehetőség is a négy nap alatt, sőt a Vándormozi keretében három magyar filmet is – Semmelweis, Most vagy soha, Anyám és más futóbolondok a családból – bemutatnak pénteken és szombaton a Posta utcai egykori Bábszínház termében. Jegyek ára 6 lej, és elővételben kell beszerezni a Studium Hubban (Bolyai tér 15 szám). Magyar borsorok Hat borkóstoló lesz, szombaton és vasárnap duplázzák a kóstolókat, tekintettel arra, hogy vannak olyan borászok, akik nem árulnak majd pohárra, de hozzák a boraikat, és részt vesznek az első Wine and Cheese Trade elnevezésű üzleti találkozóhelyen a Borudvar keretében. Itt

arra bíztatják a borászokat és sajttermelőket, hogy kössenek üzeletet, a marosvásárhelyi érdeklődők pedig megrendelhessék termékeiket a legjobb bor- és sajttársításokkal.

A hat borkóstoló közül kettő teljes bevételét a Bonus Pastor Alapítványnak adományozzák, amellyel a függőségüktől szabadulni vágyókat és segítőiket támogatják.

Fotó: Haáz Vince

Csütörtökön 18 órától a Dubicz-borászat hozza el borait a kóstolóra, pénteken Balla Géza borász mutatja be a borokat, szombaton a Tokaj-Hegyalja mutatkozik be a boraival, illetve a Winekooltour borszaküzlet tart kóstolót, vasárnap pedig az egri Barócsi borászatot ismerhetik meg a bejelentkezők. Ugyancsak vasárnap mutatja be a Kabinett Wines&Spirits borszaküzlet a Trittera borászat borait. A borkóstolókra előzetesen regisztrálni kell online, amely az esemény Facebook-oldalán is elérhető. Megfér egymás mellett a kettő A Borudvar a Vásárhelyi Forgataggal egy időben zajlik, bár most már két külön rendezvényként. Idén pedig a Forgatag újdonságaként egy

Borkert is lesz a várudvarban.

Vass Levente újságírói kérdésre felelve elmondta, ők ugyanúgy szervezik, ahogy eddig is a Forgatag ideje alatt a profitmentes rendezvényüket, és nem zavarja őket, hogy idéntől Borkertet is szerveznek, nem lát konkurenciát benne.

Fotó: Haáz Vince