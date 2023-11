Borszék virágzik, ezt rangos díj is bizonyítja

A Magyar Turisztikai Ügynökség 2023-ban 30. alkalommal hirdette meg a Virágos Magyarország versenyt, amelybe ezúttal is csatlakozhattak a Kárpát-medence magyarlakta települései. Borszék is élt a lehetőséggel, és bejelentkezett Magyarország legrégebbi és legnépszerűbb környezetszépítő versenyébe, amelynek felhívására évről évre egyre több település önkormányzata mutatja be megszépült közterületeit, gondozott zöldövezeteit.

A verseny idén is mozgósította a hazai és határon túli magyarlakta települések közösségeit, a kisebb falvaktól kezdve a nagyvárosokon át a budapesti kerületekig. Többek között ennek is köszönhető, hogy