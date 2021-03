Borbolyék pere: először fognak tanúkat meghallgatni a Maros Megyei Törvényszéken

Borboly Csaba. Annyi ideje húzódik a pere, hogy időközben már metropolisz-övezetként pályázhat a térség újabb forrásokra • Fotó: Veres Nándor

Miután korábban már ismertették a vádiratot, és a bírói vizsgálat folytatását nem akadályozza más eljárásjogi kérdés, a per szerdai tárgyalásán arról is döntött a tárgyalást vezető bíró, hogy a következő időpontra tanúkat idéznek be. A Hargita megyei önkormányzatot képviselő ügyvéd azt is jelezte, hogy

a tanács szeretné, ha a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es számú megyei út egy szakaszának felújítását elvégezné az a perben is érintett cég, amelyet több mint tíz éve is megbíztak a munkálattal, de az végül nem a szerződés szerint történt.

A cég ezt a per kezdete óta kérte, jelezve, hogy a szükséges anyagok megvannak, de a megyei önkormányzat ezzel kapcsolatban nem tett semmit – emlékeztetett Sergiu Bogdan, Borboly Csaba ügyvédje. A bíró arról rendelkezett, hogy

legközelebb nyolc tanút fognak meghallgatni

– tudtuk meg. Miután tavaly megfelelő büntetőbíró hiánya miatt a per tárgyalását a Hargita Megyei Törvényszékről áthelyezték a Maros Megyei Törvényszékre,

a bíróság megállapította, hogy az eddigi tárgyalásokat nem korrupciós ügyekre szakosított bírák vezették, ezért a Hargita Megyei Törvényszéken lefolytatott összes eljárás és döntés érvényét veszítette.

Kifogásolt útfelújítások

Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 2013-ban vádolta meg a Hargita megyei önkormányzat elnökét, Borboly Csabát közérdek ellen elkövetett többrendbeli hivatali visszaéléssel, magánokirat-hamisításra való többrendbeli felbujtással, hamisított közokirat felhasználására való felbujtással, közokirat-hamisítással, illetve rágalmazó feljelentéssel. Vele együtt további tizenkét személyt küldtek a vádlottak padjára. A DNA szerint a vádlottak két megyei út – a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es – egy-egy szakaszának felújítása során több mint 4,8 millió lejjel károsították meg Hargita megyét. A vádirat szerint az összeg a megőrzésre hagyott, ám nem létező építkezési anyagok értékéből, valamint a közbeszerzési eljárásokról kizárt cégek ajánlatai és a tulajdonképpen leszerződött munkálatok értéke közötti különbségekből adódik.