Borboly szerint le kellene higgadni és egyezségre jutni Gyilkostó ügyében

A szerinte „önjelölt szakértők” készítette felvetéseket is áttekintette, és arra a következtetésre jutott, hogy a jelenlegi „cirkuszos helyzetben” szinte nem is érdemes ide közpénzt fordítani.

Csergő Tibor megköszönte a felkérést, és megígérte, hogy a júliusi tanácsülésre meghívják majd Borbolyt is, hogy kibeszéljék a problémákat. Szerinte a testület olyan hibás döntéseket hozott, amelyekkel a prefektusi hivatal sem ért egyet (például amikor úgy határoztak, hogy a Monturist Kft. ügykezeléséből visszaveszik a város gyilkostói területeit). Csergő szerint a képviselők nincsenek kellőképpen tájékoztatva az ott tervezett fejlesztésekről, ezért próbálják is akadályozni azokat. Csergő szeptemberben szeretne egy fórumot, minikoferenciát szervezni a gyikostói fejlesztésekkel kapcsolatban, bevonva turisztikai szakértőket és a kérdésben érintett vállalkozókat is.

Hantz Péter búvárkutató nevét említették, aki májusban azt közölte, hogy több szervnél is feljelentést tett a gyilkostói rendellenességek miatt. Csergő hozzátette, hogy a számvevőszékhez is érkeztek ilyen jellegű panaszok, ezeket jelenleg vizsgálják.

Mi van a háttérben?



A Gyergyószentmiklóshoz tartozó Gyilkostó település és a Gyilkos-tó körüli rendellenességek kapcsán Hantz Péter biofizikus fogalmazott meg nyílt levelet korábban a Székelyhon hasábjain. Hónapokkal később online petíciót indított, amelyben nemcsak a visszaélések tisztázást követelte, hanem azt is, hogy az RMDSZ vonja meg a bizalmat Borboly Csabától és Csergő Tibortól. Ezek mellett több hatósághoz is panaszt nyújtott be a feltételezett visszaélések miatt. Borboly Csaba közlése szerint a csónakázást folytató Viridis Kft. is panaszokat és petícióikat fogalmazott meg, ezek tartalmát nem ismerjük.