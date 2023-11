Bonyolódik a parkolás a Székelyudvarhely központjában lakóknak

Augusztus elsejétől senki nem válthat ki parkolóbérletet a Székelyudvarhely központi zónájában lévő parkolóhelyekre. Az átszervezés értelmében a városközponthoz tartozó utcák és terek parkolói kizárólag parkolójegy vásárlásával használhatók törvényesen – itt 3 lejbe kerül 40 percnyi állomásozás –, ez pedig jelentősen megnehezíti azoknak a mindennapjait, akik a város központi részén laknak, és nincs lehetőségük saját udvaron parkolni. Ráadásul hosszútávon anyagilag is megterhelő.

Még július elején adott hírt róla a székelyudvarhelyi városháza, hogy augusztustól új parkolási szabályzatot vezetnek be a városban, melynek értelmében a központi övezetben többé nem váltható ki parkolóbérlet. Zörgő Noémi, a városháza sajtószóvivője korábban úgy nyilatkozott a Székelyhonnak, hogy azért szüntetnék meg az igénylés lehetőségét az A zónában, mert az így is túlterhelt, ráadásul a különböző hivatalok is a városközpontban vannak, és sok esetben egész nap foglalt számos parkolóhely, amelyeket a gördülékeny hivatali ügyintézés érdekében sokan használni tudnának.

Megoldódás, vagy még nagyobb probléma?

Székelyudvarhelyen nem új keletű ez a probléma, a városvezetés talán egyik legnagyobb kihívása a parkolóhelyhiány megoldása. Erre már több ízben is tettek próbálkozásokat, ám jelentős előrelépés mindeddig nem történt, a városban továbbra is sokkal több az autó, mint a parkolóhely – akárcsak Székelyföld más városában.