Több tényező is hátráltatja a parkolási gondok megoldását Székelyudvarhelyen

Székelyudvarhely szűk utcái nehezen bírják meg a napi szinten a városban zajló autós forgalmat, ami pedig a parkolóhelyeket illeti, azok száma erősen korlátozott. A központi zóna parkolási problémáit több alkalommal és különböző megoldásokkal is próbálták már enyhíteni – eddig nem sok sikerrel.

Túlzsúfolt a városközpont, egyhamar nem is várható enyhülés • Fotó: Beliczay László

Közel 20 300 autó van bejegyezve Székelyudvarhelyen, naponta átlagban 25 ezer bejövő autót számol a négy legfontosabb, forgalomfigyelő rendszerrel ellátott kereszteződés – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a városháza sajtóreferensétől. Ez egy szűk utcákra tagolt kisvárosban rengeteg.

Ráadásul, mivel a hivatalok a központban vannak, ez a városrész a leginkább megterhelt, a parkolóhelyekhez hozzáférést állandóvá kellene tenni – folytatta a szóvivő. Ez viszont csak akkor lehetséges, ha megszüntetik a parkolóbérletek igénylési lehetőségét, hiszen sok esetben egész nap foglalt jónéhány parkolóhely, amelyeket pedig a gyors hivatali ügyintézés érdekében sokan tudnának használni.

Korábban a bérletek árának drasztikus emeléséről döntöttek, ez jócskán visszaszorította ugyan az igényléseket, de nem jelent végleges megoldást.

Készülnek a tervek az A zónás parkolás átszervezésére, és amint megérkeznek a jóváhagyások, tanácsi határozat készül, amivel önkormányzati engedélyt kérhetnek egy új parkolási szabályrendszerre

– magyarázta a szóvivő. Zörgő Noémi arról is beszámolt, hogy több, a város tulajdonában lévő helyszínen is beazonosítottak már parkolók, parkolóházak létesítésére alkalmas területeket, ezekről a lakossággal is egyeztetve dönt majd az önkormányzat.