Bölcsőde- és óvodaépítés Szászrégenben magyarországi és EU-s támogatásból

Most nem jut hely minden gyermeknek • Fotó: Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség

A 3. számú, 140 férőhelyes napköziotthonba 161 gyermeket írattak be, az igények pedig egyre nőnek. Amint a polgármester a sajtónak elmondta, a jelenlegi épület már nem felel meg az elvárásoknak, az egészségügyi-higiéniai szabályokat egyre nehezebb betartani, a tűzvédelmi szempontok sem megfelelők, ezért is időszerű már a korszerűsítés, bővítés.

Az egyik projekt egy régi, egykori iskolaépületben valósul meg a magyar kormány jóvoltából. Itt már a munka javával elkészültek, most a bútorzat beszerzése van folyamatban, és ha minden jól megy, akkor márciusban használatba is adják a tizenöt férőhelyes bölcsődét és ugyanekkora óvodát. A felújított, korszerűsített épület

A tervek szerint az épületszerkezeti szempontokat is figyelembe véve kezdenek hozzá a munkálatokhoz, felújítják az elektromos hálózatot, a vizesblokkokat, és mozgássérültek számára is megközelíthetővé teszik a be- és feljáratokat. Napenergiát használva energetikai szempontból is gazdaságosabb lesz a felújított épület.

Ami a didaktikai eszközöket illeti, minden terembe okostévét szerelnek, modern és biztonságos játszóhelyeket alakítanak ki valamennyi csoport számára, ahogy az udvaron is korszerű és biztonságos játékok várják majd a gyermekeket. Mindennek a megvalósítását 2021. augusztus 31-ig tervezik befejezni.