Bográcsok vonzásában: városnapi Pityókafesztivál R. Kiss Edit • 2018. augusztus 04., 18:37 2018. augusztus 04., 18:37 Igazi fesztiválhangulat alakult ki szombaton a csíkszeredai központi parkban: a városnapok alkalmával 18. alkalommal megszervezett Pityókafesztiválon rajzott a tömeg a főző csapatok körül, nézelődtek, beszélgettek, kóstolgattak, vagy épp a színpadon fellépő együtteseket figyelték az érdeklődők.

Pityókás ételek rotyogtak az üstökben • Fotó: Gecse Noémi

Izzadtak az üstökben rotyogó ételeket kavargatók szombaton, a kellemes nyári időjárás kedvezett a fesztivál szervezőinek, résztvevőinek. Dél körül a csapatok többségénél már csak körülállni kellett az üstöt, a versenyző 48 csapat nagy részénél már végeztek az előkészületekkel. HIRDETÉS Jutott idő a beszélgetésekre, pihenésre is egy-egy pohár borral, sörrel a kézben, át lehetett nézni a szomszédos sátrakhoz is egy kis élcelődésre. Amint György Piroska szervező, a csíkszeredai polgármesteri hivatal Csík-Info turisztikai információs irodájának munkatársa elmondta, cégek, intézmények, baráti társaságok jelentkeztek a főzőversenyre. A csíkszeredai önkormányzatnak három csapata is főzött, egy bográcsban a munkatársaknak, egy másikban a város vendégeinek, egy harmadikban a szociálisan hátrányos helyzetűeknek készítettek pityókás ételt.

Munkában a zsűri • Fotó: Gecse Noémi

A szervezők sátrában már délelőtt felsorakoztatták a kupákat, a zsűri tagjai – Csiszér Előd séf, továbbá a Magyar Népi Ízőrző Lovagrend két tagja, Szakács Magdolna és Szász Elemér – pedig sorra járták a sátrakat, megnézték, mit és hogyan főznek a csapatok. Csiszér Előd, a zsűri elnöke azt mondta, az előző évekhez képest idén több csapat főzött levest, és nemcsak egy sima tárkonyos krumplilevest, hanem például karfiollevest áfonyával töltött burgonyagombóccal. Nagyon sok hagyományos pityókás tokány is rotyogott az üstökben, és amint Csiszér Előd rámutatott, idén nagyon kedvezett az időjárás a gombáknak, ezt pedig sok csapat ki is használta, és erdei gombák, így rókagomba, vargánya, őzlábgomba is került az ételekbe. Széles a felhozatal, sok különleges étel is van, reméljük, az ízük is jó lesz – mondta terepszemléjük közben a zsűri vezetője.

Táncosok váltották egymást a színpadon • Fotó: Gecse Noémi

Miközben a versenyzők főztek, a nézelődök nemcsak a bográcsokba tekinthettek bele, illetve a legtöbb helyen szépen feldíszített asztalokat csodálhatták meg, hanem volt néptánc, bábszínház a színpadon, a kicsiknek pedig arcfestés is a sátrak között. A Prisma Fotóklub jóvoltából fotókiállítást is meg lehetett nézni a fák között. A versenyzők között volt csapat, ahol a legkisebbekre is gondoltak, földre terített takarókon, játékok között tölthették idejüket a picik. A nézelődök között különleges, plakátruhákba öltözött járókelők is felbukkantak: míg csapatuk egy része főzött, addig a Csíki Játékszín néhány színésze népszerűsítette ily módon az intézmény következő, huszadik évadát.

A gyerekek bábelőadást nézhettek, míg a szülők főztek • Fotó: Gecse Noémi

A tavalyi vándorkupa őrzői, a Rázó-Sokk nevezetű csapat is gombával, illetve különféle fűszerekkel tette különlegessé idén a krumplitokányt. Szabó Levente, a csapat egyik tagja azt mondta, az együttlét, a barátság a legfontosabb az eseményen, kollégákból összeverődött baráti társaságuk ezért főz a fesztiválon már többedszerre. Foglalkozásuk alapanyagát, a lisztet tették a krumplitokányba is a Bocskor pékség csapatának tagjai: nokedlivel dúsították a pityókás ételüket. Sátruknál nemcsak ők, hanem a gyermekek is alkothattak, részt vehettek különféle péksütemények készítésében, a kisebbek pedig a nagy tálakban felsorakoztatott pékipari alapanyagokba, búzába, kukoricába, különféle lisztekbe márthatták bele tenyerüket. Délután a Pityókafesztivál díjait, kupáit is kiosztották. A főtt kategóriában első díjat kapott a Gordius, második díjat a Fazekasok, harmadik díjat a Főkonzulátusi Fakanálbillegetők csapata.

Sült kategóriában a főkonzulátus csapata vitte el az első díjat, másodikok lettek a Bocskor pékség munkatársai, harmadik pedig az Ügyesek nevezetű csapat.

Egyes csapatok a sátrukat is szépen feldíszítették • Fotó: Gecse Noémi

A zsűri a Rázó-Sokk csapatának adta a különdíját, a fesztiválozók pedig a csíkvacsárcsi önkéntes tűzoltók csapatának szavazták meg a közönségdíjat. A vándorkupát a Rázó-Sokktól a Gordius vette át, és idén két csapatot jutalmaztak hűségkupával, a Hitesek és a Pityókaland csapatok több mint tíz alkalommal főztek már a rendezvényen.



