„Nem tántorítják el a diverziós kísérletek” az MPP országos elnökségét

Számos fontos ügy megvitatása maradt el a kvórumot vesztett szeptember 26-i választmányi ülésen, ezért annak újbóli összehívása mellett döntött a Magyar Polgári Párt (MPP) országos elnöksége október 10-én, Marosvásárhelyen tartott ülésén – számolt be közleményben a párt elnöksége.

Mezei János. Továbbra is kitart amellett, hogy nem mond le az MPP elnöki tisztségéről. Archív • Fotó: MPP-sajtóiroda

Megvitatva az Székelyföld Autonómia Statútumának ügyét arról is határoztak, hogy Kulcsár-Terza József képviselőt bízzák meg azzal, hogy minél előbb nyújtsa be ismételten a statútumot a román parlamentbe – olvasható a szerkesztőségünknek is elküldött dokumentumban.

A párton belül Ifjúsági Tanács, illetve Nőszervezet létrehozásáról is döntött a testület, mindkét fórum számára elnököt nevezve ki, akiknek hatáskörük lesz majd a szervezetek tevékenységi körének kialakítása és további tagok toborzása.

A Magyar Polgári Párt felelősséggel tartozik a szavazóinak, az elnökség pedig a párt tagjainak. Nem tántoríthatnak el a diverziós kísérletek. Végeznünk kell a munkánkat

– fogalmazott a közlemény szerint Mezei János, a párt elnöke.

Mivel a román kormány elleni bizalmatlansági szavazásról előzetesen nem egyeztettek az MPP vezetőségével a párt parlamenti képviselői, ezért felszólítják Biró Zsoltot és Kulcsár-Terza Józsefet, hogy számoljanak be, milyen indokok alapján és hogyan szavaztak – döntött az elnökség.