„Mire volt jó ez a feladat?” – szülői kedélyeket borzoló magyar képességvizsga-tétel

Amellett, hogy a düh és feszültség kérdését nem megfelelő témakörnek tartották egy anyanyelvi vizsgához, és hiányolták az irodalmi szöveget, többen a kérdések bonyolultságára is panaszkodtak. Az egyik szülő arra kérte a felnőtteket a legnagyobb közösségi oldalon, vallják be legalább saját maguknak, hányszor kellett elolvassák az egyik feladatot ahhoz, hogy érteni véljék, mit kell csinálni az adott kérdésnél.

Ehhez hasonló feladatot magyarórákon nem is oldottak. Én úgy gondoltam, hogy a tanultak alapján kell tudni válaszolni a kérdésekre, nemhogy a kérdések milyensége után eldobtuk az egész négy éves irodalmat, a balladát, lírát, metaforát és lottózni kezdtünk az ilyen kérdések válaszai között” – hangzik a másik szülői panasz is. A szülők úgy vélik,

A szövegből kellett megkeresniük a helyes választ. Ezt a gyerekek pedig nagyon jól tudják, ehhez hasonló számtalan feladatot oldottunk a nyolcadikosainkkal az elmúlt hónapokban” – véli a magyar szakos tanárnő, aki idén nem volt javító bizottságban, de sokszor javított már érettségi vizsgadolgozatokat.

Kovács Enikő nem is érti, hogy a szülők egy ismeretlen szöveg esetén miért Petőfit és Aranyt hiányolják, hiszen ez a rész a nem irodalmi szöveg, amelyre aztán érkezik az irodalmi is, amely ebben az esetben Grecsó Krisztián Vera című művéből volt egy részlet. A pedagógus úgy véli, már tavaly is pont ilyen szerkezetű volt a vizsga, és már négy-öt éve nagyon hasonló, ezért nem idegen a diákoknak, akik már más rendszer szerint tanultak: sokkal nagyobb szabadsága van a magyar tanárnak, és adott témakörnél eldöntheti, hogy melyik szöveget, művet ismerteti meg a tanulókkal. Kovács Enikő úgy érzi, a nyelvtannal van amúgy is nagyobb bajuk a tanulóknak, akiket már teljesen más módszer szerint kell megtanítani az alapokra.