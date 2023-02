„Mindig figyelni az idők jeleire” – Pálosok a székelyudvarhelyi múzeumban

Rendhagyó helyszínen, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Plébániatemplomban tartották meg csütörtökön a pálos rend történetét bemutató Pálosok című vándorkiállítás ünnepi megnyitóját. A Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Pálos Rend és a Haáz Rezső Múzeum együttműködésével megvalósult kiállítás az évszázadok emlékeit mutatja be, és a pálos lelkületet, a rend jólétét, gazdálkodását, alkotó tevékenységét, majd hanyatlását és újjászületését, a szentek kultuszát, a pálosok és a világ kapcsolatát, valamint a rend anyagi és szellemi örökségét.

A kisvárosi, kis léptékű múzeumoknak jövőképet ad az, hogy lehetőségük van ilyen anyaországi partnerekkel együttműködni, és ez a szimbolikus megerősítés egy nagyon fontos üzenet – mondta, köszönetét fejezve ki a magyar kormánynak a támogatásért, L. Simon Lászlónak, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának és munkatársainak, a Magyar Pálos Rendnek, a műtárgyakat kölcsönző intézményeknek, a székelyföldi múzeumok vezetőinek, a kurátoroknak, a Székelyudvarhely önkormányzatának, a Kis Szent Teréz Plébániának, továbbá saját kollégáinak és a helyi támogatóknak is.

A pálos rend megalapítását és viszontagságos történetét elevenítette fel beszédében Beke Mihály András, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának első beosztott konzulja. A szerzetesrendet a tizenharmadik századi megalapítása óta három nagy csapás is érte – a török betörés, II. József császár uralkodása, valamint a kommunizmus idején –, de mindhármat átvészelték.

Ölvedi Zsolt, Székelyudvarhely alpolgármestere elismerően mondott köszönetet a múzeum igazgatójának, hogy kapcsolataik révén egy újabb egyedi gyűjteményt mutathatnak be a székelyudvarhelyieknek, továbbá azért is, hogy rendtörténeti, egyházi jellegű kiállításról lévén szó, Isten házában tartják az ünnepélyes megnyitót.

Ebben nyilván az is közrejátszott, hogy

nem jámbor, gyámoltalan szerzetesekről van szó, hiszen amikor kellett, komoly vitézi virtusról tettek tanúbizonyságot, a török betörés idején is szembeszálltak az ellenséggel, „és ebből a szívós túlélési erőből nem lehet nem levonni bizonyos bátorító példát mindannyiunk számára, közösségként és egyénként is.”

L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója múlt heti, Szentföldön tett zarándoklatát idézte fel a kiállításmegnyitón. Izraeli látogatása Jézus útjának a nyomon követéséről szólt, de a magyar vonatkozású emlékeket is megtekintette.

Milyen jó érzés volt azzal szembesülnöm, hogy a régészeti, a történeti leletanyagokban is ott vannak a mi elődeinknek, a mi magyarjainknak a nyomai

„Itt, Székelyudvarhelyen olyan kiállítást láthatunk, ahol az ember úgy érzi, hogy nem is a pálos rend történeti emlékeinek a tárgyai, régészeti leletek, dokumentumok, kegytárgyak között sétálunk, hanem belépünk egy valóságos, lelket építő, lelket emelő szakrális térbe, amiért nagyon hálás vagyok az itteni munkatársaknak, hogy ilyen csodát varázsoltak nekünk” – fogalmazott a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. L. Simon László elmondta, egyre erősebb az együttműködésük a székelyföldi múzeumokkal, ezáltal is egyértelművé szeretnék tenni mindenki számára, „hogy egy nemzeti közösségnek, egy nyelvi, kulturális, szellemi és lelki közösségnek vagyunk a tagjai”. Köszönetét fejezte ki ugyanakkor a magyar kormánynak, amely a Bethlen Gábor Alapon keresztül jelentős támogatást biztosított a vándorkiállítás létrehozásához. Megköszönte ugyanakkor kollégái munkáját is.

Bátor Botond: az a fontos, hogy normális ember legyél

A Magyar Pálos Rend képviseletében Bátor Botond hargitafürdői plébános mondott beszédet az ünnepélyes kiállításmegnyitón. Számára az volt a legmegragadóbb, amikor 1990-ben belépett a szerzetesrendbe, hogy tudta, mennyi mindenen mentek keresztül a rend tagjai.