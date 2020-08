„Megszállták” Maros megyét a törvénytelen fakivágásokat vizsgáló ellenőrök

Costel Alexe Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

Kedden a környezetvédelmi minisztérium ellenőrző szervének 11 csapata „szállta meg” az erdészeti igazgatóságot és az erdészeti hivatalokat. Minderről maga a miniszter, Costel Alexe számolt be Marosvásárhelyen. Maros megye, országos szinten az első tíz olyan megye között van, ahol nagy területeken történtek törvénytelen fakivágások, és ahol úgy tűnik, hogy az erdészeti hivatalok alkalmazottai is részesei a falopásoknak.

Costel Alexe környezetvédelmi miniszter marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy sok panasz és fényképekkel alátámasztott beszámoló érkezett az általa vezetett minisztériumhoz, amelyek a Maros megyei illegális fakivágásokról számoltak be.

A lakosság, a civil szervezetek, de a sajtó is többször cikkezett a Maros megyei fakivágásokról. Ezért is jöttünk Marosvásárhelyre, hogy alapos ellenőrzést tartsunk, megnézzük, hogy hogyan történtek a ritkítások, fakivágások, mi szerepel a nyilvántartásokban és mi a valóság a terepen. Tudjuk, hogy minden jó fának van férges gyümölcse is, s azt szeretnénk, hogy ezeket megtaláljuk. Aki törvénytelenséget követett el, annak felelnie kell

– hangoztatta a környezetvédelmi miniszter.

HIRDETÉS

Az illetékes arról is beszélt, hogy országos szinten több helyen ellenőriznek, ezzel kapcsolatban kiemelte: fontos, hogy a helyi közösségek érezzék, hogy az erdő az övék, fontos legyen számukra annak megőrzése, gyarapítása. Példaként említette, hogy Máramaros megyében két év alatt 340 hektárnyi területen végeztek tarvágást, lopták, tüntették el a fát.

„Ezt csak úgy tehették meg, hogy a rendőr, a polgármester, a pap és a háziorvos, de az egész helyi közösség elnézte, hallgatott, cinkosai voltak ennek a felmérhetetlen pusztításnak. Tudom, hogy csak a minisztériumból nem tudom sem megállítani, sem csökkenteni a falopások, az illegális fakitermelés ütemét, ehhez szükség van a helyi közösségekre, az erdőt és környezetüket szerető emberekre."

Costel Alexe szerint – az eddigi felmérések alapján – az elmúlt években a legnagyobban erdőirtás Máramaros, Beszterce, Bihar, Szeben és Maros megyében történt. Idén a legtöbb bűnügyi feljelentés illegális fakitermelésért, falopásért Brassó (131), Bákó (72), Kovászna (71) és Maros (58) megyében volt.

A környezetvédelmi miniszter kedden délután Segesvárra is ellátogatott, ahol az elmúlt hetekben, napokban többször kigyulladt a szeméttelep, fekete füsttel borítva be a környéket. Keresik a megoldást, hogy megakadályozzák az újabb tűzeseteket.