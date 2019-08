„Kissé szokatlannak” találja az oktatási miniszter a menesztése körülményeit

Ecaterina Andronescu. Archív • Fotó: Facebook/Andronescu Ecaterina

„Azt gondolom, hogy szavaimat úgy értelmezték, hogy teljes egészében kiragadták a kontextusból. Semmi köze nincs annak, amilyen értelmezést egyesek adtak szavaimnak, ahhoz, amit én gondoltam, beleértve azokat az intézkedéseket is, amelyeket az iskolai év elejétől szándékoztunk bevezetni. A miniszterelnök egy olyan döntést hozott, amely kétségkívül szerepel hivatali jogkörében. Az kissé szokatlannak tűnik, hogy úgy mondjam, hogy jómagam a sajtóból értesültem erről, de ezzel sem volna semmi baj. Azt viszont nem szeretném, hogy oktatási-nevelési, vagy közszereplői tevékenységemre olyan dolgok árnyéka vetüljön, amelyekhez semmi közöm sincs” – nyilatkozta némi keserűséggel Andronescu.

A volt tárcavezető szerint Romániának „hivatásos” oktatási miniszterre és egy olyan rendszerre van szüksége, amelyet „kisebb mértékben érintenek a politikai döntések”.

HIRDETÉS

Azt is elmondta, hogy felkérték arra, hogy módosítsa azt a miniszteri rendeletet, amely szerint nem taníthatnak azok a pedagógusok, akik a rendes tanári állásokra kiírt versenyvizsgán az ötös osztályzatot sem érték el.

Úgy gondolom, hogy egy olyan tanár, aki nem példaképe a gyerekeknek, egy olyan tanár, akinek nincs hivatása és eltökéltsége a gyermekek nevelésére nincs kedvező hatással az oktatási rendszerre.

Miután nyilvános bejelentettem, hogy nem taníthatnak azok a tanárok, akik a rendes tanári állásokra kiírt versenyvizsgán az ötös osztályzatot sem érték el, be kell vallanom, hogy felkértek, hogy módosítsam ezt a miniszteri rendet. Nem tettem meg, és nem is áll szándékomban megtenni, mert saját elveimet szegném meg” – mutatott rá Andronescu.

Megemlítette Viorica Dăncilă miniszterelnök azon kérését is, hogy a tanév szeptember 16-án kezdődjék. „Pillanatnyilag nagyon nehéz ezt megváltoztatni. Miután a szülők és a diákok megtervezték programjukat, nehéz megmagyarázni, hogy miért van erre szükség. Egyedül nem hoztam és nem tudtam ilyen döntést hozni. Hétfőre hívtam össze a társadalmi párbeszéd bizottságot” – mondta.

Andronescu még egyszer részletezte azon nyilatkozatát, amelynek okán menesztették.

A caracali ügy kapcsán tett nyilatkozata miatt leváltották Ecaterina Andronescu tanügyminisztert Leváltotta tanügyminiszteri tisztségéből Ecaterina Andronescut – jelentette be pénteken Viorica Dăncilă. A miniszterelnök szerint Andronescunak „mélységesen hibás” nyilatkozata miatt kell távoznia funkciójából. Leváltotta tanügyminiszteri tisztségéből Ecaterina Andronescut – jelentette be pénteken Viorica Dăncilă. A miniszterelnök szerint Andronescunak „mélységesen hibás” nyilatkozata miatt kell távoznia funkciójából.

„Az egyik televízióban a következő nyilatkozatot tettem: Úgy gondolom, hogy a következő tanév elejétől minden iskolába be kell vezetni egy gyermekvédelmi rendszert, és meg kell tanítanunk őket, hogy megvédjék magukat, mert én otthon ezt tanultam. Otthon is tanultam. Azt hiszem, ezeket mind meg kell ismételnünk az iskolában. Azt mondtam a caracali ügy hatása alatt, hogy azon túl, amit a szülőktől hallanak, nekünk az iskolában is meg kell próbáljuk rávezetni a tanulókat arra, hogy hogyan védjék meg magukat, hogy ilyen dolgok többé ne történjenek meg. Természetesen ott vannak a többi állami intézmények, amelyek más szerepet töltenek be, de a mi szerepünk az iskolában az, hogy arra tanítsuk a gyerekeket, hogy megvédjék magukat. Úgy gondolom, hogy ebben a nyilatkozatban nincs semmi, egyáltalán semmi, amit támadásként lehetne értelmezni Alexandra vagy szülei ellen. Éppen ellenkezőleg, én olyan ember vagyok, akinek van empátiája a nehéz helyzetben lévők iránt” – mondta. Hozzátette: azzal a meggyőződéssel hagyja ott a minisztériumot, hogy nem követett el hibákat.