A caracali ügy kapcsán tett nyilatkozata miatt leváltották Ecaterina Andronescu tanügyminisztert

Leváltotta tanügyminiszteri tisztségéből Ecaterina Andronescut – jelentette be pénteken Viorica Dăncilă. A miniszterelnök szerint Andronescunak „mélységesen hibás” nyilatkozata miatt kell távoznia funkciójából – írja az Agerpres hírügynökség.

Ecaterina Andronescu • Fotó: Haáz Vince

„Ezek olyan állítások, amelyek azt bizonyítják, hogy Ecaterina Andronescu nem értette meg a caracali ügyet, és általában azt, hogy miként kell megvédenünk gyermekeinket az elrablással, az agresszióval, az erőszakos cselekedetekkel és az emberkereskedelemmel szemben. Ez egy felelőtlen magatartás, amely nem tükrözi a kormány álláspontját, és amelyet nem szeretném, hogy az általam vezetett kormánnyal társítsanak” – írta Facebook-bejegyzésében Viorica Dăncilă.

A miniszterelnök figyelmeztette a kormány tagjait, hogy minden kisiklás hasonló szankcióval jár.

A kormányfő azt javasolja, hogy ügyvivő jelleggel Valer-Daniel Breaz művelődési miniszter vegye át az oktatási tárcát.

HIRDETÉS

Ecaterina Andronescu oktatási miniszter csütörtök este a Caracalba stoppoló és utólag elrabolt 15 éves Alexandrával kapcsolatban kijelentette, hogy ő „otthon azt tanulta”, hogy „semmilyen idegen autóba ne szálljon be”.

„Például Alexandrának, akinek volt bérlete – ezt megérdeklődtem a megyei tanfelügyelőségen – miért kellett autóstoppal mennie? Azt gondolom, hogy a tanév elején minden iskolába be kell vezetnünk egy gyermekvédelmi rendszert, és meg kell tanítanunk a gyerekeket, hogy megvédjék magukat, mert én otthon is ezt tanultam... Úgy gondolom, hogy mindezeket a dolgokat az iskolában is ismételni kell” – mondta az Antena 3 televízió honlapja szerint Andreescu.