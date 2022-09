„Kiadós” iskolakezdés

Nem sietik el a tanszerek megvásárlását a szülők, ugyanis a legtöbb pedagógus az iskolakezdés után egyeztet arról, hogy mire lesz szükségük a gyermekeknek. Mindössze néhány nap van hátra a tanévkezdésig, ezért oktatókkal beszéltünk az iskolatáska tartalmáról, illetve különböző boltokban érdeklődtünk a tanszerárakról. Kétségkívül a legnagyobb kiadást a szülők számára az iskolatáska beszerzése jelenti.

A hétfői tanévkezdéssel igencsak időszerűvé vált a tanfelszerelések beszerzése, azonban a legtöbb szülő kivárja, hogy mit javasol a pedagógus. Kiss Benedekkel, a csíkszeredai József Attila Általános Iskola tanítójával arról beszélgettünk, hogy melyek azok a tanszerek, amelyekre szükségük lehet az elemi iskolásoknak. Szerinte is ajánlatos a szülőknek megvárni az első szülőértekezletet, mielőtt beszereznék a tanszereket a gyermekeiknek. Hirdetés „A tanítóknak ugyanis lehetnek egyéni elvárásaik, amelyeket a szülőkkel közösen megbeszélve javasolhatnak a tanévre attól függően, hogy milyen tantárgyaik vannak, milyen füzetekre, munkafüzetekre, egyéb taneszközökre lehet szükség” – jegyezte meg. Megtörténhet, hogy nem értekezlet formájában, hanem az online kommunikációs csatornák (Messenger, Facebook-csoport, Zoom) egyikén beszélik át a tudnivalókat, akár már a tanév kezdete előtt. „Azért is fontos lehet megvárni az oktatók ajánlásait a bevásárlással, mert vannak osztályok, ahol például megegyeznek abban, hogy megvásárolnak néhány ceruzahegyezőt, amelyet közösen használnak majd, így nem kell minden diáknak külön ezt beszereznie, és így működhet ez más felszereléssel is” – hozott fel egy példát az oktató. Az iskolatáska tartalma A tanító elmondása szerint az előkészítő osztályosok számára általában a következőket kérik a pedagógusok:

egy felszerelt tolltartót, amely tartalmaz két HB-típusú grafitceruzát, amelynek keménysége írásra alkalmas, egy radírt, és jó, ha van még ceruzahegyező is benne. Fontosak még a színes ceruzák, adott esetben kérhetik a tanítók, hogy a tanulónak legyen vékony- és vastaghegyű színes ceruzája is.

Nekik még nincs szükségük filctollakra, azonban a pedagógusok kérhetnek olyan eszközöket, mint amilyen például a Pop it! színes, szilikonos játék, amely akár a matematikai műveletek elsajátításban is segíthet. Ezek mellett mappák beszerzését is javasolhatják, ahová rendszerezni tudják a különböző tematikájú feladatlapokat. Ugyanakkor munkafüzetek megvásárlását is ajánlhatják, amelyek segítik az oktatásban, mindezekről szintén előre egyeztetnek a szülőkkel.

A tolltartón kívül még tornafelszerelést is biztosítani kell a gyermekeknek, puha talpú tornacipőt, tréningnadrágot és felsőt.

Egy előkészítő osztályosnak továbbá jó, ha van kulacsa és tízórais doboza, és hasznos lehet még egy lezárható tejtartó is, ugyanis a tej-kifli program révén kapott tejet néha felborítják a nebulók. Akadnak pedagógusok, akik kérhetnek párnát, hogy arra üljenek körben a gyerekek, például mesehallgatás közben. Az első osztályosok iskolatáskájának tartalma hasonló az előkészítősökéhez, annyi különbséggel, hogy a tolltartóba már kis vonalzónak is kell kerülnie. Továbbá szükségük lesz még füzetekre, füzetborítókra, tankönyvborítókra, címkékre és munkafüzetekre. A másodikosoknak már 0,5-ös vagy 0,7-es hegyű töltött ceruzával, tollal, golyóstollal, illetve kiemelésre és javításra alkalmas piros és zöld filccel gazdagodhat ezek mellett a tanszerkészlete.

A legtöbben egyelőre csak nézelődnek. Jövő héten indul az igazi roham Fotó: Haáz Vince

Egyeztetés a szülőkkel Dávid Zoltán, a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola igazgatója pedagógusként elmondta, az 5–8. osztályosok számára szükséges felszerelésekről és a követelményekről minden tanév előtt közösen egyeztetnek az adott osztály leendő osztályfőnöke és a tanárai, hogy osztályonként, személyre szabottan állapítsák meg, mire lesz szükség. Ezt követően a szülőkkel is felveszik a kapcsolatot, hogy átbeszéljék az elvárásokat, teendőket. Megfelelő számú tankönyvvel rendelkezik az iskola, továbbá a szükséges tanfelszereléseket tudják biztosítani azoknak a tanulóknak, akik hátrányos helyzetben vannak, erre a célra a tanügyminisztériumi támogatást a megyei tanfelügyelőségeken keresztül kapják meg az iskolák. Megvárják, mit kér a pedagógus D. Ildikó székelyudvarhelyi édesanyának egy gyereke iskolás. Kérdésünkre elárulta, ő még semmit sem vásárolt a tanévkezdésre, mert még nem kaptak információkat a tanítónőtől arra vonatkozóan, hogy mit is kell majd megvenni. „Ahogy tavaly sem volt mindegy, hogy milyen írásfüzetet vagy matekfüzetet veszünk, úgy most is valószínűleg meglesznek az elvárások, ezért csak jövő héten fogunk vásárolni. Ez azért rossz, mert

ha tudnánk most, hogy mire van szükség, olcsóbban megvehetnénk mindent, hiszen a tavaly is iskolakezdés után drágultak meg a tanszerek”

– emlékeztetett az édesanya. Hozzátette, tavaly jó minőségű iskolatáskát és tolltartót sikerült beszereznie a gyerekének, így idén erre már nem kell költenie. Hirdetés Hasonlóképp áll a vásárlással a marosvásárhelyi T. Eszter is: három gyermekét is érinti a jövő heti tanévkezdés, de iskolatáskát szerencsére egyiknek sem kell vennie, a többi tanfelszereléssel még vár jövő hétig. „Én inkább veszek egy-egy jó minőségű táskát a gyerekeknek, s az kitart több évig, így nem kell minden évben cserélni azt. A kicsinek az óvodai jó lesz előkészítőben is, első osztályra veszünk egy jó minőségűt, ami kibírja akár negyedikig is” – mondta az édesanya, aki úgy számolja, hogy pár száz lejt rá kell költeni jövő héten az iskolakezdésre; eddig csak cipőket vettek a gyerekeknek őszire. A füzetekről pedig jól tudja, hogy egyik gyerekének más írásfüzet kellett, mint a másiknak, így nem szabad elsietni ezek megvásárlását, még ha drágább is lesz majd jövő héten. Néhány példa a tanszerárakról Több marosvásárhelyi írószerboltban járva azt tapasztaltuk, hogy nincs zsúfoltság, egyelőre leginkább csak érdeklődnek a szülők; aki pedig vásárol, az a fontosabb dolgokat veszi meg, mint például a tolltartó vagy az iskolatáska. Utóbbi jelentheti az egyik legnagyobb költséget tanévkezdéskor, szerencsére nem kell minden évben megvenni; ugyanakkor ebből a termékből árban és választékban is széles skálát kínálnak az üzletek és a webshopok.

Az egyik papíráruboltban 140 lejbe került a legolcsóbb iskolatáska, a doboztáskákért 200 lej fölötti árat kértek.

Egy másik boltban hasonló, vagy még ennél is magasabb árért adták a táskákat, például az egyik, ergonomikus, szép, színes darab 466 (!) lejbe került. Aki olcsóbb táskát szeretne, annak érdemes inkább a nagyáruházakban szétnéznie, ott is árulnak 200–300 lejes márkás darabokat, de lehet találni 100 lej körüli áron ergonomikus táskát, ha pedig nem ragaszkodunk ehhez a kialakításhoz, akkor akár 50–60 lejből is megúszhatjuk. A tolltartók ára is változatos: egyszerű cipzáros, „mindent bele” típust már lehet találni 20–35 lejért. Berendezett, emeletes tolltartókat is árulnak 60–85 lej közötti áron. De 200 lejt, vagy még többet is kóstálhat egy igényesen kialakított tolltartó.

Színes, akár az ősz. Hamarosan kezdődik az iskola Fotó: Veres Nándor

Széles választék füzetekből A papíráruboltokban a füzetek széles skálája található: az A5-ös méretű vonalas, sima és kockás füzetek ára 2–2,70 lej között van, de 5 lejest is lehet választani. A biológia-, földrajz-, zenefüzet 2,7–3,3 lej közötti áron kapható, rajztömböt 4 lejért találtunk legolcsóbban, szószedetet pedig 1,70 lejért. Az A4-es méretű nagy füzetek valamivel drágábbak: 3,15–20 lej közötti árat is fizethetünk egyetlen füzetért, attól függően, hogy hány lapos és milyen kötésű. A füzet- és könyvborítók ára 1,5–2 lej körül mozog, a legolcsóbbak az átlátszó példányok; minél színesebbek, divatosabbak, annál jobban emelkedik az értékük. A ceruzáért 1,2 lejt kértek, a legolcsóbb hatdarabos színes ceruza pedig 6,37 lejért volt kapható, de akár 14–25 lej közötti árat is fizethetünk a többdarabosért. Töltőtollat 9 lejért lehet venni már, de 43–75 lej közötti áron is lehet válogatni, mint ahogy a golyóstoll ára is változik 3 és 13 lej között.