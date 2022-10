Biztosan emelik az adókat, a kérdés már csak az, hogy mennyivel

Az előző évekhez hasonlóan idén is jónak mondható a marosvásárhelyiek, székelyudvarhelyiek és csíkszeredaiak adófizetési kedve, a szeptember végi második határidőig viszonylag sokan törlesztették a lakás-, autó- és területadóikat. A megkérdezett illetékesek egyelőre nem tudják, hogy jövőre milyen mértékű adókat rónak ki – Bukarestből várják a végső utasításokat.

Szövérfi László azt is elmondta, egyelőre nem tudják, hogyan kell kiszámítani a jövő évi adókat és illetékeket. Az biztos, hogy az infláció értékével, tehát 5,1 százalékkal nőnek a kirovások. De az adótörvénykönyvet módosító, július 15-én elfogadott, 16-os számú sürgősségi rendelet többek között kimondja, hogy

Marosvásárhelyen nyolcezer olyan magánszemélyt tartanak nyilván, akiknek több éves adóhátralékuk van, ellenük elindult a kényszervégrehajtás is. Az adós cégek száma tízezerre tehető Marosvásárhelyen. Szövérfi azt is elmondta, hogy aki szeptember végéig nem törlesztette az idei évre érvényes épület-, terület- és gépkocsiadóját, büntetőkamatra számíthat.

Marosvásárhelyen a szeptember végén lejárt határidőig az adófizetők 85 százaléka fizette ki a helyi adókat és illetékeket. Az érintettek 80 százaléka a köztisztasági díjat is törlesztette, ami az adóügyi hivatal vezetője, Szövérfi László szerint jó arány, hiszen ennek a díjnak a kifizetési határideje december 15-e.

A bekért számadatokból azt látszik, hogy Csíkszeredában különösen odafigyeltek a kirovások törlesztésére, de Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is elég nagy volt az adófizetési hajlandóság. Azt még nem tudni, hogy 2023 januárjától milyen rendelkezések lesznek érvényesek, de kilátásba helyezték, hogy nőni fognak (ráadásul jelentősen) a helyi adók és illetékek.

az épületadó esetében az épület piaci értékét kell figyelembe venni, azt, amit a közjegyzők is használnak.

Mint megtudtuk, Marosvásárhelyen novemberben szokták elfogadni a helyi tanácsosok a következő évi adókat és illetékeket, és ez a döntés azért is fontos, mert a jövő évi költségvetéskor figyelembe kell venni, hogy a városnak milyen bevételei lesznek.

A cégek esetében még ennél is bonyolultabb lesz a számítás, mert ott, ha a júliusi határozat érvényes marad, négyzetméterenként kell kiszámítani majd a befizetendő összeget. Ez azt jelenti, hogy minden cégnek jelentenie kell, mekkora az épülete, cégszékhelye, gyára, és annak alapján számítjuk majd ki az adót. Egyelőre azonban kivárunk, hogy lássuk, lesz-e változás vagy sem” – magyarázta a pillanatnyi helyzetet az illetékes.

de még nem tudják, hogy kormányszinten milyen döntés születik majd ezzel kapcsolatban.

Csíkszeredában a városháza sajtóirodájától megtudtuk, a magánszemélyek 95 százaléka fizette be a helyi adókat, a jogi személyeknek pedig 93 százaléka. Ez összegben azt jelenti, hogy a csíkszeredai magánszemélyektől 6 millió 845 ezer lej folyt be, ennek nagyobb része épület- és gépkocsiadó. A jogi személyek összesen 9 millió 146 ezer lejt fizettek be, ebből valamivel több mint hatmillió lej az épületadó.

Ami a jövő évi adókat és illetékeket illeti, a csíkszeredai városháza illetékesétől megtudtuk, hogy lesz egy 5,1 százalékos inflációarányos növelés, amit a törvény megkövetel. Ezen felül azonban a 2023-as helyi adók és illetékek mértéke attól függ, hogy mi lesz a sorsa a 16-os számú kormányrendeletnek.

A gyergyószentmiklósi városházától nem kaptunk választ az adóbefizetéssel kapcsolatos kérdéseinkre.