Biztonságosabbá teszik a Vargyas-szorosban lévő barlangot

Hidat és fémből készült feljárót is építettek a Vargyas-szorosban lévő Orbán Balázs-barlang közelében a szentegyházi hegyimentők – a helyszíni munkálatok egy része még folyamatban van. A cél az, hogy a túrázok számára biztonságosabbá tegyék az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő kirándulóhelyet.

Számos baleset történt eddig a helyszínen, főleg amikor nedvesek voltak a mészkősziklák, ezért is tartottuk fontosnak ezt

Mindemellett, egy 26 méter hosszú lengőhidat is megépítettek a barlang előtt, amely megkönnyíti az esetleges mentéseket, vagyis nem kell a Vargyas-patakon átmenjenek a szakemberek, ha éppen sérültet szállítanak.

Az átkelő a kirándulóknak is könnyebb utat biztosít az Orbán Balázs-barlanghoz, hiszen így nem kell a Ló-barlang irányába kerüljenek.

Szőcs arra kérte a túrázókat, hogy ha használják az átkelőt, akkor tartsák be a kifüggesztett szabályzatot, amelynek pontjai közül az egyik legfontosabb, hogy kettőnél több személy ne tartózkodjon a hídon. A hegyimentő rámutatott, a projekteket a cégtulajdonosok összefogásának, ugyanakkor Hargita Megye Tanácsának segítségével valósíthatták meg.

Arról is beszélt, hogy tavasszal, szintén egy vállalkozó felajánlásának köszönhetően háromszázhatvan fokban mozgatható, hússzoros nagyítású panorámatávcsövet helyezhettek el a Vargyas-szorosban található Via Ferrata hegymászó tanösvény kilátórészén, amit bárki használhat a táj megcsodálására. Mindemellett egy Kirulyfürdőről Szentegyházára vezető túraösvényt is kijelöltek a túrázok számára.

Fel kell készülni

Még ebben az időszakban is nagy népszerűségnek örvend a Vargyas-szoros, hiszen hétvégenként több száz személy látogat oda kirándulni. A balesetek elkerülése érdekében Szőcs arra kér mindenkit, hogy megfelelő öltözetben, túrabakancsot viselve járják be a turista ösvényeket. Lehetőleg vigyenek magukkal vizet és élelmet is.