Biztonságos alternatíva az iskolabusz

A tanév végéig felmérést készítünk majd arról, hogy hol van szükség esetleg órarend-módosításra vagy más járatok elindítására.”

Hirdetés

Az alpolgármestertől azt is megtudtuk, lehetőségként felmerült, hogy az autóbuszpark korszerűsítését követően, a kora délutáni órákban is indítsanak iskolajáratokat. „Erről elsősorban azokat fogjuk megkérdezni, akik igénybe veszik a szolgáltatást, de nyilván cél az is, hogy népszerűsítsük a lehetőséget, hogy minél több szülő válassza ezt a megoldást. Ehhez megfelelő kommunikációs kampányra is szükség van. Azt szeretnénk elérni, hogy kevesebb autó legyen az amúgy is rendkívül zsúfolt reggeli forgalomban.”