Bizalmat szavaztak az olvasók

A Székelyhon munkatársai a Príma Rádió stúdiójában. György-Dávid Csaba műsorvezető Kozán István főszerkesztővel, Fleisz Emőke marketingigazgatóval, valamint Rózsa Sarolta marketingmenedzserrel beszélgetett • Fotó: Erdély Bálint Előd

Hozzáfűzte, ez a cél a visszajelzések alapján megvalósult. Arra is kitért, hogy nemcsak marketingszempontból, hanem az újságírók nézőpontjából is fontos volt ez a kampány, mint fogalmazott, érdemes volt megvizsgálni, hol tartunk, mit gondolnak, mit tartanak rólunk az olvasók, megvan-e még felénk a bizalmuk.

„A kampány során többen is jelezték, hogy később döntenek arról, részt vesznek-e az akciónkban. Most hozzájuk szólunk, hogy már csak egy szűk hét van hátra. Fontos tudni, aki most fizet elő, az ugyanolyan eséllyel indul a sorsoláson, mint aki például augusztusban fizetett elő” – magyarázta. Ugyanakkor ismét hangsúlyozta, már féléves előfizetéssel is lehet nyerni, ez 210 lejbe kerül, viszont aki egy évre fizet elő, amelynek ára 420 lej, annak neve három szelvényen kerül az urnába, ez háromszoros esélyt jelent a nyerésre.

Sorsolás december 13-án

A Székelyhon napilap kampányának nyereményeit december 13-án, pénteken sorsolják ki Székelyudvarhelyen, közjegyző jelenlétében.

A fődíjat, azaz a közel 80 ezer lej értékű, idei kiadású Toyota Corolla személyautót Székelyföld városaiban többször is kiállították az akció ideje alatt.

Rózsa Sarolta, a Székelyhon marketingmenedzsere elmondta, az autót jelenleg Gyergyószentmiklóson lehet megtekinteni a Székelyhon szerkesztősége előtt, a kollégáknál pedig elő is lehet fizetni a helyszínen. A gyergyószentmiklósi városnapok ideje alatt, december 4–8. között a városközpontban állítják ki a Toyotát, ez idő alatt ki lehet próbálni, milyen benne ülni. Itt is elő lehet fizetni. December 9-étől az autót Székelyudvarhelyre viszik, és ott is marad 13-ig, a sorsolás napjáig.