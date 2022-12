Bírságolt a fogyasztóvédelem, engedélyeztetni kell az ideiglenes csíkszeredai buszállomást

A buszállomást üzemeltető, önkormányzati tulajdonú Csíki Trans Kft. ugyanakkor a pénzbírság minimális összegét ki is fizette, és értesíti a létesítményt használó busztársaságokat, hogy a szolgáltatásokat nem tudják biztosítani az engedélyeztetésig. Addig is a buszok jönnek és mennek, leteszik és felveszik az utasokat, akkor is, ha a létesítményt nem lehet buszállomásként működtetni – tudtuk meg az alpolgármestertől. Kerestük a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetőjét, Laurențiu Moldovant is, hogy az ellenőrzés részleteiről kérdezzük, de telefonon nem tudtuk elérni.