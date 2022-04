Bírság jár az erdőn, mezőn sorsára hagyott kutyáért

Marosvásárhelyi olvasónk arról számolt be, hogy napokon keresztül ott ült a lesoványodott és kiéhezett, közepes nagyságú kutya a mező közepén, egy szétrágott zsák volt mellette, és nem mozdult. „Mi ételt vittünk neki három napon keresztül, de miután láttuk, hogy az állat nem mozdul, feltételeztük, a gazdájára vár, hogy az utána menjen. Az is feltűnt nekünk, hogy egy szétrágott zsák van mellette, tehát valószínű, hogy a zsákban dobták ki, a kutya pedig kirágta magát” – magyarázta a marosvásárhelyi állatbarát, aki nem bírta szenvedni látni az elhagyott kutyát, ezért a harmadik napon hazavitte a saját udvarába, hogy gondját viselje. „Nagyon boldog volt szegény állat, hogy befogadtuk és enni adtunk neki. Jó helyen lesz nálunk” – magyarázta.

– hangsúlyozta. A hasonló eseteknél a rendőrség megpróbálja azonosítani az állat gazdáját, felszólítani, hogy vigye haza az elhagyott állatot és gondoskodjon róla. Amennyiben ezt elmulasztja, megbírságolják. Akiről bebizonyítják, hogy bántalmazta is az állatot, a pénzbírság mellett szabadságvesztéssel is sújthatják – mondta a felügyelő. A bántalmazott állatot a legközelebbi menhelyre szállítják, ahol megfelelő ellátást biztosítanak számára. Az így keletkezett anyagi kiadásokat a megyei önkormányzat fedezi. Alexandru Trifanov elmondta azt is,