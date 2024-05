Bíró Barna Botond: sorsdöntő időkben csak egymásra számíthatunk

Június 9-én nem csupán helyhatósági, hanem európai parlamenti választásokra is sor kerül. Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának RMDSZ-es elnökjelöltje számára kiemelten fontos, hogy a szövetség csapata képviselve legyen, meglátása szerint ez az összefogás tudja garantálni a megye fejlesztését, hiszen együtt léphetünk szintet.

Hozzuk magunkkal az elődeinktől azt a szellemiséget, hogy nehéz helyzetekben is találunk megoldást a megmaradásra, gyarapodásra

A cél ma is az, hogy fiatal magyar családoknak feltételeket és megfelelő körülményeket teremtsünk a jövő tervezéséhez, minőségi szolgáltatásokat hozzunk létre, megerősítsük keresztény kulturális értékeinket és közösségi élmények megélésére adjunk lehetőségeket.

Ha erősek vagyunk Bukarestben akkor nagyobb mértékben tudjuk érvényesíteni a magyar közösség érdekeit. Ha ott vagyunk Brüsszelben is, akkor továbbra is meg tudjuk jeleníteni azt az érteket, amit erdélyi magyarokként adunk a világnak”

Kiemelte, hogy mindez a közösség összefogásának és együttműködésének tudható be. Minden, ami az országos kasszából jön, azért jön, mert a mi közösségünknek van képviselete, az RMDSZ csapata, aki harcol ezekért, és ugyanúgy az európai parlamenten is van lehetősége befolyásolni a döntéseket.

„Ne legyenek kétségeink, most is csupán egymásra számíthatunk. A román pártoknak nem fontos a mi ügyünk. Vagy nem beszélnek a közösségi problémáinkról, vagy ha mégis, támadnak és megaláznak. Esetleg megtagadják létezésünket. Ne legyenek kétségeink, az AUR, a szélsőjobbos, magyarellenes ideológiájával a román parlament után, Brüsszelben is ott lesznek. Ezért kérem,