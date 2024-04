„Ha van elégedett vevő, akkor van jövő is”

– A jó csapat kialakításán kívül mi jelenti még a sikert?

– A siker egy komplex folyamat eredménye. Nem elég csak a szerencse. Szoktam mondani, hogy a vállalkozásindítás és -vezetés a focizáshoz hasonlítható, hiszen nekünk is fel kell kerülnünk a pályára, a piacra ahhoz, hogy láthatóak legyünk. Olyan helyen kell lennünk, ahová néha a labda, a lehetőség is gurul, és meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy be is rúgjuk a gólt. Véleményem szerint ha megvan a jó csapat, akkor a siker is garantált. Ugyanakkor a sikert számomra az elégedett kliens is jelenti, hiszen ha van elégedett ügyfél, akkor van jövő is.

Természetesen mint minden vállalkozás életében, úgy nálunk is minden új ingatlan, telephely, földterület megvásárlása egy-egy lépcsőfok a siker fele.