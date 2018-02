„Ezt a hangulatot sehol nem lehet megkapni”

Ez a falu leglátványosabb eseménye: az alkalomra hazatérnek az elszármazottak, de sok a látványosságra éhező turista is. Székelyudvarhelyről több autóbusznyi kisdiákot hoztak ki a tanítók, egyikükkel sikerült is beszélnem a ricsaj közepette. „Most először vagyunk itt. A negyedikeseket hoztuk ki, ők már elég nagyok ahhoz, hogy felfogják, mi történik. Környékünkön egyedül itt él ez a hagyomány, ezért azt gondoltuk, élőben is látniuk kell.” A körben álló gyerekek szívesen nyilatkoztak arról, mi tetszett a legjobban: a tánc, az előadás, az asszonynak beöltözött férfi, a finom ételek.

A falusi ember szereti az üstben főtt krumplit

– toldotta hozzá az egyik kisfiú, aki kizárólag csak azt evett a házaknál kínált ételekből. Egy mankóra támaszkodó japán férfit is kiszúrtam a tömegben, sikerült is szóba elegyednem vele. Kiderült, hogy már húsz éve jár ide (látszik is, mert több falubeli odajön köszönteni), eredeti foglalkozását tekintve mérnök, de a csúcstechnológiát hátrahagyva Marosvásárhelyen zenepedagógiát végzett, és az erdélyi folklór iránt érdeklődik – mondta mindezt tökéletes magyarsággal. Tőle tudom meg azt is, hogy volt idő, amikor a falu vezetői betiltották a szokást, de szerencsére 1989 után újraéledt. Tetszik neki, hogy az autentikus elegyedik a modernnel, és hogy ennyi a fiatal részvevő.