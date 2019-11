Bevált: elkerülik a medvék a villanypásztorral körbevett szemeteseket

Működő megoldást találtak Tusnádfürdőn a medvék ellen • Fotó: Pinti Attila

Mivel önmagukban nem váltak be, tovább növelték a medvebiztos szeméttárolók hatékonyságát Tusnádfürdőn: villanypásztorral vették körbe ezeket két helyszínen is. A területileg illetékes vadásztársaságnak vannak fenntartásai, az önkormányzat azonban a lehetséges kockázatokra is gondolt.

Összességében tehát azt a következtetést vonhattuk le, hogy a villanypásztoroknak köszönhetően távol maradnak a nagyvadak mindkét helyszíntől, ezt pedig Rafain Zoltán, a tusnádfürdői vadászterületeket ügykezelő Szent Anna Vadásztársaság elnöke is megerősítette. Mint mondta, valószínűleg természeti okok is közrejátszottak abban, hogy a medvék az utóbbi időben a szemeteseket is elkerülték, illetve a háztartásokba sem törtek be, hiszen

egyrészt közeleg a tél, másrészt a kukoricások és egyéb élelemforrások révén könnyebben juthattak más helyszíneken táplálékhoz.

Hozzátette, ettől eltekintve igaz, hogy a villanypásztor az egyetlen, amitől még tartanak a medvék. A hangoskodástól már nem félnek, még a petárdától sem, ezért Rafain azt tanácsolta az erdőkbe látogatóknak, hogy hangoskodás és medveriasztó spray helyett inkább sokkoló zseblámpát vigyenek magukkal, azaz olyan eszközt, amely a világító funkció mellett arra is képes, hogy szikrázó, csattogó hangot adjon ki.