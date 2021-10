Bevált a módszer, ezért maradnak a négynapos munkahétnél

A kísérlet sikeres volt, a cégvezető és az alkalmazottak visszajelzése szerint is jó kezdeményezés a négynapos munkahét bevezetése a gyergyószentmiklósi Tig-Rad System vállalatnál. Ezért úgy döntöttek, télen is így folytatják.

Munka heti négy napon: nem csökkent a hatékonyság, kevesebb az adminisztratív munka • Fotó: Gergely Imre

„Az, hogy egy teljesítés pozitív vagy negatív, legtöbbször az egyéntől függ. Általában az építőiparban nyáron napi 10 órát dolgoznak. Ebből következően a túlóra elszámolásával és mindenféle más adminisztratív teendővel találkoztunk, amiket kezelni kellett. Most ez nem merül fel. Működik és továbbra is megmarad a négynapos munkahét napi 10 óra munkával, és a péntek mindenkinek szabad.

A vállalkozó elmondta azt is, hogy a munkaprogram megváltoztatása után a munkaügyi hivatal is vizsgálódott a cégnél, de miután a heti munkaórák nem lepték túl a 40 órát és a teljes munkaidő le van dolgozva 4 nap alatt, megállapíthatták, hogy minden megfelel a hatályos törvényeknek.

Amint megkeresésünkre válaszolva Bajkó Tibor elmondta, épp a múlt héten tartottak megbeszélést a Tig-Rad System vezetősége, a munkavállalók képviselői, valamint a munkapont vezetők és egyöntetűen azt a döntést hozták, hogy a négy napos munkahét érvényben marad november 1. után is. „Ez az egyöntetű döntés megerősítette bennünk a négynapos munkaprogram helyességét” – szögezte le Bajkó, hozzátéve, hogy a téli hideg időszak nem a legkedvezőbb a napi 10 órás munkának, de megoldható: igyekezni fognak az összes munkapontot jól kivilágítani és fűteni.

Napi tíz órás munkaidő négy napon át, majd három szabadnap – ezt a ritmust vezette be a vállalkozásánál Bajkó Tibor, a gyergyószentmiklósi Tig-Rad System építőipari vállalat vezetője március közepén. Akkor még úgy gondolták, késő őszig lesz ez érvényben, és ahogy a nappalok rövidülnek, visszatérnek az általánosnak mondható heti 5 napos, napi 8 órás munkarendhez. A módszer azonban annyira bevált, hogy télen is megmarad a négynapos munkahét.

Egyúttal jelezte, a munkavállalóiktól tudják, hogy korábban a szombati és vasárnapi napot kalákákra használták, vagy egy kis hétvégi keresetre igyekeztek szert tenni, így igazából nem is volt pihenőnapjuk. Most azonban az ilyen munkákra a legtöbb dolgozó esetében elég a péntek és szombat. „Vasárnap a családé és szentmise keretén belül az Istené” – summázta a cégvezető.

Izlandon is siker



„Elsöprő sikerként” értékelik Izlandon a kísérleti jelleggel bevezetett négynapos munkahetet: nem változott, sőt akár nőtt is a hatékonyság, ráadásul jelentősen javult az alkalmazottak egészsége, helyreállt a munka és a magánélet közötti egyensúly. A 2015–2019. között lebonyolított kísérleti program eredményeiről nemrég vontak mérleget a kezdeményezők. Mint emlékeztettek, a négynapos munkahetet a főváros, Reykjavík önkormányzata a kormánnyal együttműködésben valósította meg, az alkalmazottak a rövidebb munkaprogram mellett is korábbi fizetésüket kapták. 2500 dolgozó vett részt a „kísérletben”, ami az ország lakosságának nagyjából 1 százalékát jelenti. Ők a korábbi 40 órás munkahét után már csak heti 35–36 órát dolgoztak. A kutatók az eredményeket kielemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a munkavállalók hatékonysága a korábbi szinten maradt vagy nőtt a legtöbb esetben.