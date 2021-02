Betöltötte századik életévét a gyergyóújfalvi Gáll Márton

Lapkézbesítő kollégánk is köszöntötte az immáron száz esztendős Gáll Mártont • Fotó: Gergely Imre

A háború nehéz volt, de a többit akár most is újrakezdené – mondja Gáll Márton, aki láthatóan jó erőben, és jó kedvvel ünnepelhette szerdán a századik születésnapját. Nem túlzás azt mondani, több évtizedet is letagadhatna. A gyergyóújfalvi házában együtt ünnepelhetett a feleségével, a 95 éves Anna nénivel, akivel a 74 éve házasok. Itthon volt a fia és lánya is. Lapkézbesítőnk, Simon Anna külön ajándékcsomagot is készített a Székelyhon napilap legidősebb előfizetője számára, és ő adta át az újság ajándékát is. Egy életre szóló ingyenes előfizetéssel ajándékoztuk meg, és a Székelyhon polgár címet is elnyerte a szerkesztőségünk részéről.

Természetesen elhangzik a kérdés: mi a hosszú élet titka? Marci bácsi rávágja: nem kell korán meghalni! Nevet, és vele nevet a szobában mindenki. Jön az újabb kérdés: szerinte minek köszönheti, hogy ezt a 100 évet ilyen jó egészségben élte meg? Nem tud erre pontosan válaszolni, de elmondja, sosem cigarettázott, a háborúban is másoknak adta a 10 napra kapott 100 szál cigarettát, igaz, később társaságban azért elszívott ő is 1-1 szálat. Nem volt nagyivó, de az italt sem vetette meg: amikor jöttek haza a munkából, megálltak a kocsma előtt egy pohárra, aztán előfordult, hogy több lett belőle – mesélte.

Hogy újra kezdené-e még egyszer? Kapásból határozott nemet mond. Aztán kis gondolkodás után megjegyezte, ha a háborús nehézségek kimaradhatnának, akkor igen. Mindemellett nem érzi úgy, hogy nehéz élete lett volna. Volt benne ilyen is, olyan is.

A beszélgetésben részt vevő Egyed József polgármester úgy véli, hogy sokkal természetközelibb volt az életvitele a korábbi generációknak, mint amit ma élünk.

Nagyon sokat voltam Libánban az erdőn, szeretem a természetet, a fákat. Amikor a fiamat először akartam meglátogatni Kanadában, egy télen két hónapig voltam kint erdőt vágni, abból gyűjtöttem ki a repülőút árát

– emlékezett az ünnepelt. Hozzátette, mostanában is gyakran kijárnak az erdei házhoz, amit ő épített szinte egyedül. Amikor indulnak haza, mindig visszanéz a házra, és mondja is olyankor, hogy lehet, most látta utoljára. Aztán eltelik 1-2 hét és újra ott lehet. A fia elmondta még, hogy édesapja mindig is nagyon aktív életet élt, mindig tett-vett, dolgozott valamit. Ma is ha kimegy a házból, legalább egy darab fát behoz – tette rögtön hozzá a lánya.

Az újságolvasás az igazi szórakozás

Simon Anna lapkézbesítőnk is jelezte, de Marci bácsi lánya is megerősítette: a 100 éves férfi sok éve rendszeresen minden nap elolvassa az újságokat, az első oldaltól az utolsóig. A Székelyhont (korábban a Gyergyói Hírlapot) és a Hargita Népét is. Környezetét ő tájékoztatja így a történésekről. Örül, hogy nem kell hozzá szemüveget viselnie.

Állatok nincsenek, más dolgom nincsen, ezt szeretem csinálni: olvasni az újságot. Van benne minden ami kell, van miből válogatni

– mondja. Minden nap ezzel tölt két órát.