Betlehemes vándorelőadással járja Udvarhelyszéket egy harmadikos osztály

Csomortányi István EMNP-elnök: nem túl jók a kilátások az erdélyi magyarság számára

Hetekkel ezelőtt Nagy Pál kilépett az Erdélyi Magyar Néppártból, és több alkalommal is kritizálta a párt vezetését, többek között egy Hangadó-interjúban is. Most Csomortányi István, az EMNP elnöke reagál a Nagy Pál által elhangzottakra.