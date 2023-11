Beleszédültek az önkormányzatok az érvágásba

A kormány október végén bejelentett, a költségek csökkentésére irányuló intézkedései következtében a kulturális élet is szenved. December 1-jén és a hivatalos ünnepnek számító karácsony, sőt a szilveszter alkalmával azonban még engedélyezettek az előadások, azaz le lehet szerződni néhány produkciót. Az utcafelújításokra viszont várni kell.

Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy kultúráért felelős alpolgármestere a Székelyhonnak elmondta, a visszavont támogatás miatt nehéz helyzetbe került többek között a Turul Iroda által szervezett TEDx rendezvény, az önkormányzat ugyanis a költségvetés közel 30 százalékát biztosította volna: az egyesületnek most úgy kell „zsonglőrködnie”, hogy a színvonal maradjon a megcélzott magas szinten, de a költségekből lefaragjon.

Elmarad, illetve jövő év elejére halasztják a Best of Sepsi Gálát,

amelyen azokat a hétköznapi hősöket ünnepelték volna meg, akik a lakosság véleménye szerint mindennapi munkájukat kedvesen, másoknak örömet szerezve végzik.

Saját (önkormányzati) szervezésben szokott sor kerülni a hallgatói ösztöndíjasok konferenciájára, ahol a végzős egyetemisták, mesterképzősök, doktoranduszok mutatják be Sepsiszentgyörggyel kapcsolatos dolgozataikat, ennek szerettek volna kissé nagyobb publicitást adni: meghirdették volna a vállalkozók és civil szervezetek körében is, illetve egy állófogadáson teremtettek volna lehetőséget a fiataloknak a kapcsolatépítésre – ezen a terven is csavarni kellett egyet, hogy a lehető legkisebb kiadással hozzák tető alá. Így a rendezvény a polgármesteri hivatal gyűléstermében fog lezajlani, állófogadás nélkül.