A kormány újabb megszorításai miatt késnek a beruházások, uniós támogatásokról maradnak le Csíkszeredában

2023. november 02., csütörtök

Lakótelep építését tervezik a volt bútorgyár helyére – hozzá lehet szólni a tervekhez

Marosvásárhelyen a volt Mobex bútorgyár helyére egy modern lakótelep megépítését tervezik, erről szerveznek közvitát pénteken, kora délután a városházán. A környék elég zsúfolt már most is, az ide tervezett Maros híd is felborzolta a kedélyeket.