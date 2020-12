Bele kell nyugodnia Tanasănek: Udvarhelyen használhatják a magyar bélyegzőket is

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont bélyegzőjén, illetve a hivatalos dokumentumok fejlécében magyar nyelven is szerepel az intézmény megnevezése – ezért perelt Dan Tanasă frissen megválasztott parlamenti képviselő. A táblabíróság ez esetben az alperesnek adott igazat.

A táblabíróság is a magyar kulturális intézménynek adott igazat • Fotó: Beliczay László

Végül nagy teher esett le a vállukról hétfőn, amikor a bukaresti ítélőtábla is nekik adott igazat.

Évekre visszamenőleg kikérte Dan Tanasă, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) színeiben frissen megválasztott parlamenti képviselő a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont hivatalos dokumentumait, majd két éve egyesületét használva pert kezdeményezett, amiért a bélyegzőn, illetve az iratok fejlécében a román mellett magyarul is szerepel az intézmény megnevezése – nyújtott visszatekintést Bartalis Izabella, az intézmény igazgatója. Mint mondta, noha az alapítódokumentumokban is így szerepel az elnevezés, tehát jogosan használták, mégis

egy normális jogállamban „megmosolyognák,” ha valaki megkérdőjelezi, hogy miért szerepel a megnevezés magyarul is a bélyegzőn, illetve az iratok fejlécében

Borboly Csaba megyeitanács-elnök rámutatott, nem kellett külön ügyvédet fogadjanak a perben való védekezéshez, ezt a náluk dolgozó jogászok oldották meg. „Már az alapfokú döntés indoklásából kiderül, hogy a bíróság szerint jogunk van használni az anyanyelvünket és az ítélőtábla döntése is ezt sugallja” – közölte.

Nem verhetetlen



Borboly Csabától utólag rákérdeztünk arra is, mit gondol a Románok Egyesüléséért Szövetség (röviden AUR) nevű szélsőséges párt parlamenti sikeréhez (az AUR 8 százalékot szerzett a vasárnapi parlamenti választásokon). Válaszában kijelentette, nem örül annak, hogy törvényhozói helyzetbe került Dan Tanasă, de semmiképpen sem szabad megijedni, hanem „fel kell venni a kesztyűt” vele szemben. Mint mondta, a több vele szemben megnyert per is azt mutatja, hogy nem verhetetlen a csapata. Reméli, hogy lesz olyan erős magyar képviselet a parlamentben, hogy a Tanasă-féle magyarellenes kezdeményezéseket tudják semlegesíteni.