Bekéért és Szőcsért imádkoznak Csíkszeredában a pápalátogatás előnapján

Ökumenikus istentiszteletet tartanak Csíkszeredában a pápalátogatás előnapján, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet az öt év letöltendő szabadságvesztéssel sújtott Beke István és Szőcs Zoltán ügyére. Az esemény részleteiről sajtótájékoztatón számolt be szerdán az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), ahol a kereskedelmi kétnyelvűséget népszerűsítő kampányuk is terítékre került.

• Fotó: Gábos Albin

Két fő téma köré épült az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) szerdán Csíkszeredában tartott sajtótájékoztatója: a kereskedelmi kétnyelvűséget népszerűsítő kampányukról, illetve a péntekre tervezett ökumenikus istentiszteletről Sándor Krisztina ügyvezető elnök és Tiboldi László alelnök beszélt.

HIRDETÉS

Kétnyelvűsítés 12 üzletben

Áprilisban indította el az EMNT a kereskedelmi kétnyelvűséget népszerűsítő kampányt, első körben pedig a Penny üzletlánc helyi üzletvezetőit keresték meg írásban és személyesen azzal a kéréssel, hogy kétnyelvűsítsék kommunikációjukat. Mint Tiboldi László elmondta, egy hónapig semmiféle választ nem kaptak megkeresésükre, múlt héten azonban kedvező fordulatot vett az ügy.

Tizenkét erdélyi településen kétnyelvűsíti kommunikációját az egyik áruházlánc Május végétől 12 erdélyi településen kétnyelvűsíti kommunikációját a Penny üzletlánc az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által április közepén meghirdetett, a kereskedelmi kétnyelvűséget népszerűsítő kampányának hatására. Május végétől 12 erdélyi településen kétnyelvűsíti kommunikációját a Penny üzletlánc az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által április közepén meghirdetett, a kereskedelmi kétnyelvűséget népszerűsítő kampányának hatására.

A német tulajdonban lévő diszkontáruház-lánc vállalta, hogy 12 erdélyi településen kétnyelvűsíti kommunikációját:

Nagykárolyban, Kovásznán, Gyergyószentmiklóson, Margittán, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Nagyszalontán, Sepsiszentgyörgyön, Szovátán, Marosvásárhelyen, Kézdivásárhelyen és Érmihályfalván.

Hozzátette: az ígéret szerint május 27. és június 10. között meg is valósítják a kétnyelvűsítést mind a 12 üzletben.

„Úgy érezzük, hogy ez egy Európai Uniós jog, egy alapérték, sehol Európában nem probléma sem a kétnyelvűség, sem a többnyelvűség. Itthon sem szabad ez probléma legyen.

A közösség érdekeit képviseljük, és úgy gondoljuk, hogy a pénzünkért olyan szolgáltatást kell kapjunk, és olyan nyelven kell kommunikáljanak velünk, amit elvárunk és meg is érdemlünk

– húzta alá Tiboldi. A következő lépésekkel kapcsolatosan Sándor Krisztina azt is elárulta, hogy nem állnak itt meg, hiszen az év végéig folytatják az akciót további üzletláncok megkeresésével. „Azt szeretném, hogy Székelyföldön, azaz Hargita, Kovászna és Maros megyében mindegyik cég – legyen az multinacionális, regionális vagy helyi – következetesen használja a magyar nyelvet. Még nagyon sok olyan cég van jelen a térségben, amelyről mindannyian tudjuk, hogy nem vezették be üzletpolitikájukba a magyar nyelvet. Ezért folytatni fogjuk az akciót Székelyföldön, sőt a szándékunk az, hogy az év második felében Közép-Erdélybe és a Partiumba is kiterjesszük a kampányt” – magyarázta az ügyvezető elnök.