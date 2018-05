Begyűjtik a Jó csorgó vizét, és a háztartásokhoz juttatják el

Újabb víztartállyal egészül ki a szentmártoni hálózat. Ennek köszönhetően több faluban is megszűnhet a vízhiány • Fotó: Barabás Ákos

Egy korábbi pályázatnak köszönhetően már évekkel ezelőtt földbe helyezték a szennyvízhálózat gerincvezetékét Szentmártonban, Recsenyéden, Szentpálon, Szentpéteren és Városfalván, ugyanakkor szennyvíztisztító állomás is épült, most pedig azt tervezik, hogy minden utcára, minden ingatlanbejáratig kiterjesztik a rendszert – tudtuk meg Jakab Attila polgármestertől, aki a községvezetéssel együtt sikeres pályázatot nyújtott be az Európai Unióhoz a megvalósítás érdekében.

A kultúrotthonokra koncentrálnak



Jakab Attila arra is kitért, hogy benyújtották a gyepesi kultúrotthon felújításával kapcsolatos pályázatot, a projekt elbírálása azonban még nem történt meg. A tisztségviselő kijelentette, a többi faluban lévő kultúrotthon felújítását is prioritásként kezeli. Példaként említette, hogy nagyon leromlott állapotban van a szentpéteri kultúrház, de ráfér a korszerűsítés a recsenyédire, a bágyira, a városfalvira és a szentpálira is. „Remélem, hogy egy következő pályázatba ezek is beleférnek majd” – fogalmazott.