Befüvesítik a vegyipari kombinát zagytározóját

A műtrágyatermelés során keletkezett mellékanyagokat tartalmazó zagytározót uniós pénzalapokból semlegesítették Marosvásárhelyen. Az országban egyedülálló terv révén a gyurmához hasonló, számos szennyező anyagot tartalmazó tározót többrétegű szigetelő anyaggal és földdel fedték be. Még nem tudni, hogy mi lesz a területen, de az biztos, hogy egyelőre befüvesítik.

Az egykori tóhoz hasonlító zagytározó helyén hamarosan fű nő • Fotó: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

A vegyipari kombinátban negyven évig a műtrágya termelése során keletkezett salakanyagot egy 30 hektáros zagytározóban tárolták. A kombinát privatizációja során a szerződésből „kifelejtették” a szennyező anyagokat tartalmazó meddőhányót, így az új tulajdonosnak nem volt felelőssége ennek felszámolása, semlegesítése.

Csegzi Sándor volt alpolgármester, a jelenlegi városvezető személyes tanácsadója kezdeményezte azt a nagylélegzetű projektet, amely révén befedték a kombinát zagytározóját.

Az öt éven keresztül zajló munkálatot uniós pénzalapokból valósították meg, a projekt összértéke 13 millió euró volt.

A kétszázalékos önrészt, amit a városnak kellett volna kifizetnie, átvállalta a vegyipari kombinát. Mint Csegzi Sándor a sajtónak elmondta, a meddőhányó biztosítása, befedése szeptember 30-án ér véget, kedden jártak a helyszínen, hogy megnézzék az utolsó simításokat.

Csegzi arról is beszámolt, hogy több nehézségbe ütközött a kivitelező cég, hiszen Romániában, de talán Európában sem volt ekkora méretű meddőhányó, amelyet semlegesíteni kellett volna. „Kihívást jelentett a víz levezetése, a meddőhányó felosztása és szakaszos beterítése is. Folyamatosan figyelni kellett a tározóban levő anyagot, fennállt a veszély, hogy a nagyobb esőzésekkor kifolyik a víz a mederből és szennyezetté válik a közelben levő Maros. Meg kellett találni a megfelelő műszaki megoldásokat, hogy a nagy felületű tározót be lehessen fedni, szigetelni. Több rétegű szigetelés után a volt zagytározó tetejére egyméteres termőföld került, amelyet első körben befüvesítünk.

Továbbra is figyelemmel követjük, hogy mi történik a helyszínen, a szakemberek ellenőrzik a talajvizet, a földmintákat és a Marost is. Fontos tudnunk, hogy nincs sehol szivárgás, és valóban sikerült egy környezetszennyezéstől megmenteni a várost és a Marost

– hangoztatta a projekt vezetője.

Azt még nem tudni, hogy mi lesz a harminc hektáros füves területen. Az biztos, hogy mivel hatvan centiméteres a termőtalaj, olyan növényeket lehet csak oda ültetni, amelyeknek gyökere nem nyúlik túl mélyre. A jelenlegi városvezetés elképzelései között szerepel egy napelempark felállítása, hiszen a terület megfelelő fekvésű arra, hogy többszintes napelemparkot lehessen építeni rá.