Befejeződhet idén egy újabb csíkszeredai felújítás

Most még építőtelep, de már kezd látszani a csíkszeredai Octavian Goga sétány új arculata, ahol tavaly óta dolgozik a kivitelező. Az ütemterv szerint haladnak, és amennyiben különösebb akadályokkal nem szembesülnek, év végéig befejezik a felújítást – tudtuk meg.

A földmunkák után most a burkolatok készülnek. Új arculat • Fotó: Veres Nándor

A zárt lakótelep formája ellenére Octvian Goga sétánynak elnevezett lakóövezet tavaly ősz óta munkaterület, ahol nem egyszerű a gyalogos közlekedés sem, amióta az autókat távol tartják onnan.

Az esővíz- és szennyvízhálózat építésével kezdődött felújítás télen szünetelt, tavasz óta folytatódik – azóta már az új járófelületek több rétegű alapozását elvégezték és az utcai világításhoz szükséges kábeleket is lefektették. Utóbbi művelethez, mint megtudtuk, több kábelszolgáltató is csatlakozott, így az ő vezetékeik is a földbe kerülnek. A gyalogosok számára fenntartott övezetekben, az út, a parkolók és a járdák nyomvonalán lerakták a szegélykövek többségét, több helyszínen pedig már a térköves burkolatok kialakítása van folyamatban.