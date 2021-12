„Belóg” a karácsonyfánál készített családi fotókba a reklámmolinó

• Fotó: Haáz Vince

A legutóbbi marosvásárhelyi városi tanácsülésen a belváros összképének javítása érdekében is döntést hoztak: ezentúl korlátozzák, hogy mekkora reklámot, cégtáblát lehet kitenni az épületek homlokzatára. Ez a szabályozás Marosvásárhely belvárosára érvényes, ahol

ezentúl nem lehet az épületek homlokzatára 1,5×2 méternél nagyobb táblákat kihelyezni, és megszabták azt is, hogy a mekkora és milyen lehet a járda fölé elhelyezett cégtábla.

A döntés azonban csak az ezután kihelyezésre kerülő táblákra érvényes. Továbbá a két önkormányzati képviselő, Iszlai Tamás építész és Berecki Sándor régész által benyújtott és elfogadott határozattervezet értelmében a négy hétnél tovább tartó külső felújítási, tatarozási munkálatok esetében az építtető köteles védőhálóval ellátni az épületet, és reklámok helyett az épület homlokzatának fényképét rányomtatni a védőhálóra.

Reklámok helyett az épület homlokzatát kell bemutatni a védőhálókon Két olyan döntést is hoztak a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők, amelyek célja a belváros szebbé tétele. Az egyik a műemlékvédelmi épületek felújítása terén nyújt újítást, a másik a reklámtáblákra vonatkozik. Két olyan döntést is hoztak a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők, amelyek célja a belváros szebbé tétele. Az egyik a műemlékvédelmi épületek felújítása terén nyújt újítást, a másik a reklámtáblákra vonatkozik.

A reklámtáblák „ideiglenes építmények”, ideiglenes építkezési engedéllyel rendelkeznek, amelyek két évre szólnak, tehát ennyi időnként kellene felújítani azokat, de általában ezt elmulasztja az összes cég, amely reklámot helyez ki a városban – világosított fel Iszlai Tamás építész.

Vannak időszakos razziák, én is kértem most, hogy a szabályzatmódosítás után a helyi rendőrség ellenőrizze le a reklámtáblák engedélyeztetését. Általában ötévente szoktak tartani egy nagyobb ellenőrzést, mert óriási papírmunkával jár a rendőrségnek és a főépítészi igazgatóságnak is, ezért nem ellenőrzik gyakrabban

– mondta el a városi tanácsban dolgozó építész. Hozzátette, a nemrég elfogadott határozat a mostantól kihelyezendő reklámtáblákra érvényes, vagyis hogy be kell tartaniuk a három négyzetméternyi összfelületet.

Ha már korábban ki volt helyezve egy engedélyezett reklámtábla, nem lehet levetetni, csak peres úton.

„Csak akkor kérhetjük, hogy vegyék le a kihelyezett reklámtáblákat, ha nincs rá engedélyük. De a legnagyobb pozitívum az építkezések, felújítások során használt védőháló esetében történt változás, vagyis az épület homlokzatára merőleges reklámtáblákkal kapcsolatos engedélyeztetés, eddig erre nem volt lehetőség” – magyarázta Iszlai Tamás.