Mivel két évig nem történt előrelépés, Gyergyószentmiklós eurómilliókat veszít el. Emiatt aggályosnak látja a város helyzetét, és nem tartja célravezetőnek a belső viszályok városszintre emelését – nyilatkozta megkeresésünkre Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós volt polgármestere, aki kérésünkre – két évnyi csend után – adott interjút.

Gergely Imre 2023. február 08., 14:312023. február 08., 14:31 2023. február 08., 17:412023. február 08., 17:41

– Két éve elmúlt, hogy nem ön vezeti Gyergyószentmiklóst. Ez alatt egyszer sem szólalt meg nyilvánosan semmiféle témában, pedig sokszor hallhattuk, hogy a jelenlegi polgármester miket állított az előző városvezetésről. Miért gondolta úgy, hogy nem kell reagáljon ezekre? – Most sem szívesen fogadtam el a felkérést az interjúra. Úgy gondolom, abban a helyzetben vagyok, hogy bármit is mondok, nagyon könnyen félremagyarázható. Egyesek úgy ítélhetik meg, hogy sértődöttségből beszélek. Nem tartottam helyesnek, hogy ha már úgy alakult a választás, hogy más vette át a város irányítását, akkor én kommentáljam, minősítsem az ő tevékenységét. Ezért is döntöttem úgy, hogy visszavonulok mindenféle politikai jellegű tevékenységből.

Nem akarok ellenzéke lenni a saját szülővárosomnak.

Most sem kívánom minősíteni a munka minőségét, volumenét, de én is látom a történéseket, mint minden gyergyószentmiklósi polgár. Nekem esetleg valamivel több rálátásom van a dolgok működésére, mert pár évet eltöltöttem a közigazgatásban. Igaz, viszonylag kevés információval rendelkezem a dolgok alakulásának hátteréről, mert nem veszek részt aktívan a közéletben. Ha mindig reagáltam volna a személyesen engem érintő felvetésekre, az csak a nézetkülönbségeket hozta volna a felszínre köztem és Csergő Tibor polgármester között, ez pedig semmit sem vitt volna előre. Egyébként én többször is jeleztem számára különböző csatornákon, hogy ha információkra van szüksége, jobban bele szeretne látni a dolgok korábbi alakulásába, akkor nyitott vagyok ilyen beszélgetésre. De nem volt ilyen igény részéről. – Ha eddig tartózkodott is ettől, most mégis állásfoglalásra kérem: miként látja most, több mint két évvel a választás után Gyergyószentmiklós helyzetét? – Hogy miként alakulnak a dolgok, arról nekem is van véleményem persze, de azt a város lakói is látják, nem én szeretném minősíteni. Ami mellett viszont nem tudok elmenni, az az önkormányzaton belül kialakult viszály, amely egyre inkább a felszínre kerül. Ez az én elképzeléseimmel nem fér össze,

az én vezetési stílusomba nem fért és most sem férne bele, hogy ilyen felszínre hozott feszültségekkel, a város előtt sárdobálással akarunk érvényt szerezni a dolgainknak.

Dobbal akarunk verebet fogni, és ez nem működik. Sok probléma adódik ebből. Hogy vannak nézeteltérések, az természetes, ilyenek mindig vannak az emberek között, de ezek kivetítődnek a városra, és ennek a számláját a város lakói fogják megfizetni. Ezt nem tartom jónak. – Nyilvános viszályt említett. Arra gondol, hogy többször elhangzott tanácsüléseken és más nyilvános kijelentésekben is, hogy a jelenlegi polgármester nem egyeztet a testülettel, de saját pártjával, az RMDSZ-frakcióval sem? Hogyan zajlott ez az ön mandátuma idején? – Törekedtem mindig egy asztalhoz ültetni mindenkit, ha feszültség, nézetkülönbség, viszály van, azt beszéljük meg zárt ajtók mögött. Nem emlékszem, hogy abban az időben nyilvánosan minősítgette volna egymást a polgármester és a testület. Sőt,

az MPP-nek megvolt a többsége a testületben, de alpolgármesteri tisztséget adtunk a kisebbségben levő RMDSZ-nek, hogy közösen vezessük a várost. Megosztottuk egymással az információkat – és persze a felelősséget is. Nem volt egyszerű, de működött.

Eredménye az volt, hogy 50 millió euró értékben tudtunk beruházásokra pénzt pályázni, amelyek kivitelezésére most kellene sor kerüljön. A mostani viszályok miatt azonban akadozik a megnyert pénzek elköltése is. A másik nagyon fontos dolog, hogy rengeteget dolgoztunk azon, hogy a városházán, a hivatalban is egy irányba tartó, jó csapat legyen. A választás után, sajnos eléggé kiürült a hivatal. Az addigi egybeforrott, szakmailag fejlődő csapatból sokan elhagyták a városházát. Jöttek mások, de azt hallom, hogy az új kollégák is nagy számban hagyják el a polgármesteri hivatalt. Hirdetés A polgármesteri munka nem egyszemélyes feladat. Ha van csapat mögötte, akkor tud eredményt elérni, ha nincs csapat, akkor nagyon nehéz. Ezt látjuk mindannyian. Azt mondják, csak az hibázik, aki dolgozik, és ez igaz is, de a közigazgatásban elkövetett hibákat nagyon drágán kell utóbb megfizetni. Például a fűtőműnél nem sikerült normális kommunikációt kialakítani a városvezető és a vállalat vezetője között, és ez egy év alatt több milliós veszteséghez vezetett, mert rossz stratégiai döntést hoztak. – Milyen hibákra gondol? – A késlekedésre, az időhúzásra elsősorban. Például 2020 augusztusában írtam alá az európai uniós finanszírozási szerződést a Testvériség sugárút és felszegi utcák felújítására. Azzal, hogy két évig nem történt semmi, nem csupán késlekedést jelent. Ahogy az idő telik, a kivitelezési költség nő, ezt pedig a helyi költségvetésből kell kifizetni. Ha csak húsz százalékot számolunk az építkezési anyagok drágulására, akkor ez 10 millió lejnél 2 milliót jelent. Sok költségvonzata van annak, hogy nem indultak el a munkálatok. És már hallatszik, Csergő Tibor is elmondta, hogy valószínű, a város főterének felújításáról le is kell mondani. Mivel két évig nem történt előrelépés, Gyergyószentmiklós elveszít eurómilliókat. Emiatt látom aggályosnak a város helyzetét, és nem tartom célravezetőnek a belső viszályok város szintre való emelését. – Konkrét ügyekre is rákérdezek. Elmondaná, hogyan látja, mit csinált volna másképp ezeken a területeken? Érdekelne például a Monturist ügye. – A Monturisttal kapcsolatban nekünk nagyon egyértelmű volt az álláspontunk. A Budapest V. kerülettel közösen letárgyaltuk, megbeszéltük, testületi döntéseket is hoztunk, hogy ezt a közös vállalkozást fel kell számolni. Az volt a cél, hogy minden gyilkostói önkormányzati tulajdon kerüljön vissza az önkormányzathoz. Nem kell embereket fizetni azért, hogy havonta 25-30 bérlőnek a számlát kiállítsa és a pénzt begyűjtse. Mivel az önkormányzati vagyont egy cég kezeli, nem lehet közpénzt költeni semmilyen fejlesztésre. Időközben jött az új vezetés, amely másként látta, másként döntött. És az lett belőle, hogy két év után újra megjelentek a „maszkosok” a városban. Mindenki döntse el, hogy ez jó vagy sem. Újra feszültségforrás keletkezett ebből. Vádaskodások, jelentgetések zajlanak. Ez nem visz előre semmit. – Hogy látja az E-Star szolgáltatóval szembeni adósság kérdését? – A haszonbérrel kapcsolatos ügy eleve egyértelmű volt mindig. A cég a szerződés teljes 25 éves időtartamára befizette az összeget, 6 évig volt itt, és visszakéri az azon felüli, 19 évre szóló részt. Az akkori álláspontunk az volt, hogy peren belül minél rövidebb idő alatt állapodjunk meg az E-Starral, és minél hamarabb fizessük vissza a jogosan megítélt haszonbért, hogy ne gyűljön fel a késedelmi kamat. Azóta ügyvédet cseréltek, másképpen tárgyaltak, telt az idő. Ennek a következménye, hogy még 2 millió kamatot is kell fizetni. – Végül még egy kérdés: a gyergyószentmiklósi utak helyzete? – Nem tudom, miért nem haladnak úgy a munkálatok, ahogyan kellene. De ami nagyon zavaró, hogy a Rózsák utcája 2020-ban le volt aszfaltozva, szinte teljesen kész volt, és jól állt az Építők utca is, de ezek a mai napig nincsenek hivatalosan átadva. Ha egy ilyen útszakaszt két év alatt nem tudunk átvenni, a projektet lezárni, az nagyon aggasztó. Most fognak neki a Testvériség sugárút és a felszegi utcák modernizálásának, amit év végéig be kell fejezni. Ez így egy komoly veszélyforrás, ugyanis az év vége utáni munkálatokat saját költségvetésből kell finanszírozni.

Ha nincs erre saját forrás, nem tudjuk folytatni, akkor vissza kell fizetni az Európai Uniónak a projektre elköltött pénzét.