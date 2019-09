Bárki megkóstolhatja a szentatya által Csíksomlyón elfogyasztott pápai menüt

A szentatya júniusban Csíksomlyón tett látogatásának összes mozzanatába betekintést nyújt egy frissen elindított turisztikai program. A Ferenc pápa nyomában elnevezésű tematikus körtúra alatt az érdeklődők megnézhetik, milyen útvonalon haladt a nyereg felé a szentatya, milyen ajándékokat hagyott hátra, hol pihent, illetve az általa elfogyasztott pápai menüt is megkóstolhatják.

Méltó emléket állított a szentatya június elsejei csíksomlyói látogatásának a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás: Ferenc pápa nyomában elnevezéssel olyan tematikus túrát dolgoztak ki, amely során a látogatók körbejárhatják azokat a helyszíneket, amelyeket a szentatya is meglátogatott itt-tartózkodása során, illetve egy pápai menüt is elfogyaszthatnak.

Az úton megismerhetik többek között Csíksomlyó és a Salvator-kápolna történetét, majd a nyeregbe érve a pünkösdi búcsúról is hallhatnak. Visszafelé a hagyományos útvonalon hagyják el a nyerget, így lehetőségük nyílik a Mária-forrás vizének megkóstolására is.

A túra zárásaként a Jakab Antal Házban elfogyaszthatnak egy pápai menüt, amely pontosan úgy van összeállítva, ahogy a történelmi látogatás alkalmával is volt.

Ezt követően a csíksomlyói kegytemplomba látogathatnak el a résztvevők, ahol az ehhez kötődő történetek meghallgatása mellett a csodatévő Szűzanya szobrát és a pápától ajándékba kapott aranyrózsát is megcsodálhatják.

az előkészületek így is nagyon megterhelők voltak az élelmiszer-biztonsági és egészségügyi hatóságok által támasztott rengeteg elvárás miatt.

Ezzel kapcsolatosan Péter György árult el további részleteket, hiszen Ferenc pápa csíksomlyói látogatása során a Caritas tulajdonában lévő Jakab Antal Házban ebédelt és pihent meg. Az igazgató elmondása szerint rendkívül összetett biztonsági intézkedések előzték meg a szentatya fogadását az étkeztetés és a szállás szempontjából is.

A pápának továbbá emellé egy kis adag főtt rizset is fel kellett szolgálniuk. Desszertként két, vízzel (és nem tejjel) készült híg palacsintát tálaltak: az egyiket barack-, a másikat szilvalekvárral töltve. Ez a menü glutén- és laktózmentes, így az ezekre érzékenyek is fogyaszthatják, esetükben egyedül a fűszeres vajat cserélik ki salsa szószra.

Végül sikerült összeállítaniuk a menüt úgy, hogy az elvárásoknak is eleget tudjanak tenni, és a helyi sajátosságokat is belecsempésszék.

a végén már a konyhát felügyelő biztonsági és egészségügyi személyzet is palacsintát sütött.

Péter arról is beszélt, hogy az előzetes elképzelés szerint ministránsok szolgálták volna fel a fogásokat, ám az utolsó percben, amikor a pápa már szentmisét celebrált a nyeregben, jelezték feléjük, hogy inkább büfé jellegű ellátásra készüljenek. Ezzel az volt a gond, hogy nem fokozatosan kellett kitálalni a nagy mennyiséget (hiszen a pápán kívül mások is étkeztek a házban), hanem egyszerre. Így aztán versenyt futottak az idővel, hogy mindent időben elő tudjanak készíteni, az igazgató visszaemlékezései szerint

A szentatya egyébként a látogatás alkalmával hálája jeléül egy Jézus Szent Szíve-ábrázolást ajándékozott a háznak, ezt pénteken a sajtónak is megmutatták, akárcsak a szobát, amelyben ebéd után megpihent. Az ebédlőt is pontosan ugyanúgy terítették meg, mind júniusban: diszkréten, ízlésesen. Mindennek köszönhetően a pápai látogatásnak emléket állító két-három órás program alatt valódi betekintést nyerhetnek az érdeklődők a szentatya csíksomlyói látogatásába.

A Jakab Antal Házban az összes szobát lezárták és le is ragasztották, hogy biztosan senki se tudjon bemenni, majd a látogatás reggelén ránk szóltak, hogy tüntessük el a ragaszokat, hogy a szentatya ne lássa meg ezeket. A menühöz szükséges alapanyagokat külön kellett megrendeljük, majd mindenből mintát vettek és elküldték ellenőrzésre.

A túra legkevesebb húszfős csoportok esetében foglalható, az ára pedig 50 lej személyenként. Szabó Károly a létszámmal kapcsolatosan elmondta, igény szerint van lehetőség kisebb csoportok fogadására is, de mindenképp előnyösebb a szervezés és a konyha szempontjából is a nagyobb létszám. Arra is kitért, hogy ebben az évben és jövőben ők foglalkoznak majd a túrák lebonyolításával, utána azonban igény szerint szívesen átadják a lehetőséget a különböző turistacsoportok idegenvezetőinek.

Foglalásaikat a 0749–136172-es telefonszámon, a tervezett látogatás előtt négy-öt nappal adhatják le az érdeklődők. További információk a visitharghita.com oldalon vagy a Visit Harghita telefonos alkalmazásban találhatók.