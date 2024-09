„Amelyik iskola az istenhitre épül, az sikerre van ítélve”

A Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium azon kevés iskolák közé sorolható, amelyik nemcsak a földi életben akar eligazodni és eligazodást adni, hanem a mennyei életben is megadja azt, úgy, hogy kicsi építőkockaként közreműködik az isteni teremtésben – emelte ki az igehirdető.

Bartos Károly iskolalelkész az emberélet fejlődési szakaszainak analógiájára áttekintette a kollégium történetének szakaszait is, amelyek mindegyike egy leküzdendő feladatot is tartogatott. Most sincs az ideje a hátradőlésnek, mondta,