Balul sült el a taktikázás, Maroshévíz kapja a legtöbb pénzt a helyreállítási alapból

aki közvetlenül a pályázatok meghirdetése előtt egy belső csoportban közzétett videóban is arra szólította fel a Hargita megyei polgármestereket, hogy várjanak a pályázatok benyújtásával, csak akkor pályázzanak, amikor megtörtént az egyeztetés, és csak az összes igény ismeretében lépjenek. Az elnök azzal érvelt, hogy így kiegyenlített formában jutnának támogatásokhoz az önkormányzatok. Erről egy előzetes megbeszélés is volt a városok, községek polgármestereivel, ezt követte volna egy második, de közben kiderült,

Itt a beérkezés sorrendje dönt, ha nem lépünk mi időben, megtette volna ezt más. Úgy ítéltem meg, hogy mivel a megye északi részét eléggé elhanyagolják, ezt a megyei tanács elnöke, és mások is tudják, nincs amiről egyeztetnünk. A 30 tömbházból 10-re igényeltünk támogatást; a két középület közül a kórház és a városháza egyre, az előbbire. Megígértem, és ezt be fogom tartani, hogy az őszi pályázati időszakban nem nyújtunk be igénylést, akkor ezt megtehetik mások

Ők ugyanakkor nem igényeltek többet, mint amennyi a városnak járt volna lakosságarányosan a keretből. „Úgy érzem, én senkitől sem vettem el semmit, egy településtől sem vettem el a lehetőséget, azt fogtam meg a maradék összegből, amit amúgy is, bármilyen egyezség alapján a város megkaphatott volna” – jelentette ki az elöljáró, aki nem tud arról, hogy a középületek felújítása esetében lenne ilyen jellegű egyezség Hargita megyében.

A középületek kategóriában egyébként Maroshévíz a városi kórház energetikai felújítására 3,2 millió lejre nyújtott be igénylést, de ott van a sorban Hargita Megye Tanácsa is, amely a csíkszeredai, Temesvári sugárút 4. szám alatti, egykor a MÁV által használt, majd az egypártrendszerben egy időben pártbizottsági székhelyéül szolgáló, később fogorvosi rendelőket befogadó, ma a Hargita Megyei Kulturális Központnak is helyet adó ingatlan felújítására nyújtott be pályázatot 5 millió lejre. A csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ felújítására ugyanakkor 5,4 millió lejes támogatásért pályázik a megyei tanács. Csíkszereda önkormányzata a zsögödi Nagy Imre Galéria energetikai felújítására igényel 265 ezer eurót.