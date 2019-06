Ballagás a Sapientián – „A világnak, a magyar közösségnek szüksége van az egyetem végzőseinek bölcsességére”

Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere köszöntőbeszédében többek között Székelyföld problémáira hívta fel a figyelmet. Mint mondta,

a munkakedvvel, a vállalkozói kedvvel és a gyermekvállalási kedvvel vannak gondok a térségben.

„A ti nemzedéketeknek egyik fontos feladata, hogy változtasson ezen, hogy komolyan dolgozzon. Nagy kihívás nektek, hogy azt a munkakedvet, amely a nagyapáinkat jellemezte, visszalopjátok nem csak a saját, hanem mindnyájunk életébe. A következő nagy kihívás, amelynek a székely ember mindig is híján volt, a vállalkozó kedv. Munkahelyet nem csak saját maguknak kell találjanak a végzős hallgatók, hanem másoknak is munkahelyeket kellene teremtsenek. Székelyföldön, Csíkszeredában nem a nagyvállalati modell az a gazdasági intézményrendszer, amire építeni lehet, hanem a kis- és közepes vállalkozások világa. Ez is rajtatok múlik. És végül, de nem utolsó sorban a gyermekvállalási kedv az, ami az előbbieken túl meg fogja határozni a ti életeteket, és Székelyföld életét is a következő években. A hagyomány kötelez benneteket” – adta át útravalónak szánt gondolatait a polgármester.