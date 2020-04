Bajban az önkormányzatok – kedvezőtlenül befolyásolják a korlátozások a fejlesztési terveket

Nagyban befolyásolják az önkormányzatok fejlesztési terveit a koronavírus terjedésének visszaszorítása érdekében hozott intézkedések. Egyes csíkszéki településeken munkálatokat állítottak le, máshol hozzá sem láttak, de olyan polgármesteri hivatal is van, amelynek fenntartási költségekre sem futja majd, ha hosszútávon változatlan marad a helyzet. Ettől eltekintve minden településen elsősorban a járvány visszaszorítására összpontosítanak.

Sok még a kérdés. Nem valószínű, hogy a hagyományos formájában rendezik meg idén Tusványost • Fotó: Rédai Attila

A megyeszékhelyek és a municípium rangú városok mellett a kisebb önkormányzatokat is nehéz helyzet elé állították az új típusú koronavírus terjedésének visszaszorítása érdekében hozott intézkedések:

a rengeteg fejlesztési terv és a rendelkezésre álló források ellenére sem tudnak haladni a kivitelezéssel, több helyet hozzá sem láthattak a munkálatokhoz.

HIRDETÉS

Minden munkálatot leállítanak

Iojiban Gheorghe, Balánbánya polgármesterének elmondása szerint a munkálatok nagy részét leállították a volt bányászvárosban,

egyedül a víz- és szennyvízhálózat kiépítésével dolgoznak még, de előreláthatóan hamarosan ebben az esetben is szünetelni fog a kivitelezés.

Emellett hat tömbházlakás hőszigeteléséhez keresnek kivitelezőt, és van egy nagyobb, iskola- és múzeumépítésre, illetve parkok létesítésére vonatkozó pályázatuk. A polgármester szerint jelenleg körülbelül egyhónapos lemaradásban vannak a kivitelezés alatt álló projektek terén, és tartanak tőle, hogy ebből jóval több is lehet. Ettől eltekintve azonban a figyelmüket elsősorban a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére fordítják, mivel

a település több lakója is lakhelyi elkülönítésben van vagy volt, és egyebek mellett az önkormányzat önkéntesei gondoskodnak arról, hogy az érintettek otthon is maradjanak.

Beruházások maradhatnak el

Kissé jobb helyzetben van Csíkszentdomokos, ahol több beruházás esetében is a közbeszerzési eljárás van folyamatban, ezért

elkezdett munkálatokat nem kellett leállítaniuk a korlátozások miatt

– tudtuk meg Karda Róbert polgármestertől. Mint mondta, az már más kérdés, hogy mi lesz akkor, ha a közbeszerzési eljárások lezárulnak, és meglesz a kivitelező, mégsem tudják elkezdeni a munkát. Uniós forrásokból például egy hosszabbított programmal működő óvodát szeretnének felújítani, egy másik pályázatuk pedig az önkormányzat épületének felújítására vonatkozik. A polgármester arra is kitért, hogy

néhány hónap csúszást még be tudnának hozni, egy hosszútávú kiesés azonban egyes beruházások megvalósulásának elmaradását is eredményezheti.

„Ha leáll az építőipar, kérdés, hogy mennyi időn belül tud újraindulni, és ez milyen mértékben befolyásolja majd a költségek alakulását” – hívta fel a figyelmet Karda.

A költségvetés láthatja kárát

Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere érdeklődésünkre arról számolt be, hogy két kivitelezés alatt álló európai uniós pályázatuk van, egyik esetében nemsokára kellene elindítani a munkálatokat, a másikat pedig már tavaly elkezdték, és idénre tervezték a befejezését. Utóbbi parkok felújítására vonatkozik, előbbi pedig három kilométernyi út aszfaltozására. A polgármester reméli, hogy

a korlátozások nem fogják teljesen ellehetetleníteni a fejlesztések kivitelezését, de elsősorban a fürdővárosban is a világjárvány megfékezésére összpontosítanak.

Emellett azonban van még egy aggodalomra okot adó problémájuk: mint a polgármester elmondta, a rendezvényekre szánt összegeket egyelőre tartalékba helyezték megtakarítás céljából, hiszen az önkormányzat adóbevételének jelentős része a településen működő turisztikai egységektől származik, ezek azonban a korlátozások miatt jelenleg nem működnek. Ha ez hosszútávon is így marad, igencsak hiányos lehet az önkormányzat költségvetése, és ez akár a fenntartási költségre is hatással lehet. Albert Tibor kérdésünkre arra is kitért:

még nem tudni, megtartják-e idén a Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort, ismertebb nevén a Tusványost.

Hozzátette: véleménye szerint a hagyományos formájában nem valószínű, hogy megvalósul a nagy múltú fesztivál, és ha meg is tartják, valószínűleg egy kisebb rendezvényre lehet számítani ebben az évben.

Más most a prioritás

Nehézséget jelentenek a beruházások szempontjából a bevezetett korlátozások, amelyek miatt ellehetetlenült egyes munkálatok elkezdése vagy folytatása – erősítette meg György József, Csíkszentgyörgy polgármestere is.

Több fejlesztési tervünk is van, ilyen például a közvilágítás korszerűsítése, amelyet éppen a korlátozások bevezetése előtt szerettünk volna elkezdeni, így azonban nem volt erre lehetőség

– nehezményezte a polgármester. Hozzátette: emellett Csíkbánkfalván a korábbi egészségügyi rendelő épületét ifjúsági házzá szeretnék átalakítani, a polgármesteri hivatal előtt parkolót hoznának létre, és sportcsarnok építését is tervezik a községben, de

mindegyik pályázat esetében elakadt a kivitelezés.

„Mindamellett, hogy ezek nagyon fontos fejlesztési tervek, jelenleg a figyelmünket elsősorban a koronavírus-járvány terjedésének lassítására fordítjuk. A polgármesterek felelősek a lakosság tájékoztatásáért, és segítenünk kell abban is, hogy teljesen mégse álljon le az élet a településen.

Az elkülönítést is meg kell szervezni, ellenőrizni kell, ezek jelentik most a kihívást.

Hiába, hogy már rendelkezésre állnak a pénzösszegek a beruházásokra, valahol bosszantó, hogy mégsem tudunk haladni a munkálatokkal. A legfontosabb most a járvány okozta helyzet kezelése” – hangsúlyozta a községvezető.