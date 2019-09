Baj esetén az emberek többsége azonnal hívja a 112-es számot

Képünk illusztráció • Fotó: Mihály Csaba

Ha valaki az utcán hever és nem lehet tudni, mi történt vele, hívjuk a 112-es segélyhívószámot, a rohammentő-szolgálat ügyeletesei a helyszínre érkezve segítenek, beszállítják a sürgősségire, ellátják – jelentette ki Vass Hajnal, a rohammentő-szolgálat főasszisztense, aki érdeklődésünkre elmondta, ha ittas személyről van szó, akkor is beviszik, lefektetik, és megvárják, amíg magához tér, kijózanodik és kipiheni magát.

Közben elvégzik a szükséges vizsgálatokat, ellenőrzik, hogy a részegség mellett nincs-e egyéb baja. Ahogy jön a tél, egyre többen szorulnak majd a sürgősségi ellátásra, ugyanis sokan vannak olyan hajléktalanok, akiknek ez az egyetlen lehetőségük arra, hogy meleg helyen, ágyban kipihenjék magukat – jegyezte meg Vass Hajnal. „Van olyan, aki napi rendszerességgel nálunk piheni ki magát. Behozzák a kollégák, ellátjuk, és hagyjuk, amíg helyrejön” – fogalmazott, majd hozzátette, ezeket a személyeket megpróbálják meggyőzni, hogy vegyék igénybe a hajléktalanszállót, ne az utcán töltsék az éjszakáikat.

Gyors véleménykutatást végeztünk, arra keresve a választ, hívnának-e mentőt az utcán vagy bármilyen más esetben az emberek, ha azt látják, hogy valaki bajba jutott, és segítségre van szüksége. M. Z. elmondta, a 112-es hívószámot értesítette, amikor egy késő este feltűnt neki, hogy a Kövesdombon egy negyedik emeleti lakásban „túl nagy a fényesség”. Kiderült, hogy rövidzárlat okozta a lakástüzet, amelyet a kiérkező tűzoltók még azelőtt eloltottak, mielőtt nagyobb baj történt volna. S. M. főzés közben az ablakon kipillantva arra lett figyelmes, hogy egy idősebb nő a kerítésnek támaszkodik, csomagját a földre teszi, és percekig ott áll, nem mozdul. „Azonnal lementem, és megkérdeztem, rosszul van-e, hívjak-e mentőt, nincs-e a szívével problémája. De megnyugtatott, hogy nincs semmi baja, csak elfáradt, nehéz a csomagja” – meséli a Tudor lakónegyedi esetet. Egy reggel a munkahelyére igyekvő G. L. a járda szélén talált egy személyt, furcsállta a testhelyzetét, próbálta megszólítani, de látván, hogy nem reagál, azonnal hívta a 112-es számot. A mentő hamar jött, a személyt a járdáról elszállították, életben volt.

Vass Hajnal szerint az emberek többsége segít, ha bajbajutottal találkozik. Azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot, és elmondják, hogy mit látnak, szerintük mi történhetett. Általában megvárják, amíg a mentő a helyszínre érkezik, de

azt már nincs lehetőségük megtudni, hogy mi lett azzal, akinek a segítségére siettek. Mint ahogyan a legtöbb esetben a sürgősségire szállított személy sem tud meg semmit segítőjéről.

Ha valaki már hívta a 112-es számot, az tudja, mit kell ilyenkor mondani, mit kérdeznek, aki még nem, az is jó, ha ismeri a szabályokat. Ha segítséget kérünk egy embertársunkhoz, akkor röviden és világosan, érthetően kell beszámolnunk arról, amit látunk, pontos válaszokat adva a telefonvonal másik végén lévő személynek: hol tartózkodunk, mi az utca neve, esetleg hányas szám, milyen jellegzetes épület vagy egyéb van a helyszínen, akihez mentőt hívtunk, elesett, fekszik az utcán, remeg, nem beszél stb. A hívás kezdeményezőjének is be kell mutatkoznia, és ha lehetősége van rá, megvárnia, amíg a mentő megérkezik.