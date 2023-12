„A székelyföldi táj veszne el, ha nem lennének kistermelőink”

Romániában a rendszerváltást megelőzően mivel nem lehetett túl sok élelmiszerhez hozzájutni, ezért eléggé hamar kialakult, hogy a falun élő rokonoktól szerezték be az emberek a szükséges dolgokat. Ez már önmagában egy rövid ellátási láncnak számított. Ugyanakkor ma már az élelmiszer csomópontok, azaz a food hubok is ebbe a kategóriába tartoznak, mint amilyen a székelyudvarhelyi Helyénvaló helyi bolt is. A REL kategóriába soroljuk ugyanakkor a különböző piacokat, havi vásárokat is.