„A siker kulcsa az önértékelés és önbecsülés”

Üzleti megvalósításokról, a sikertelen vállalkozások elengedéséről, valamint egy két évtizede működő cég titkairól kérdeztük Rácz Attilát. A Magic Solutions Kft. és az olaszteleki Daniel-kastély tulajdonosa válaszolt.

Székelyhon 2024. március 14., 10:002024. március 14., 10:00

– Milyen célok mentén indult el a Magic Solutions Kft.? – Történetünk egészen 2003-ig nyúlik vissza. Én ekkor már befejeztem egyetemi tanulmányaimat Bukarestben, és igazából egy volt osztálytársammal folytatott ötletelés során döntöttük el, hogy a Magic technológiára felépítünk egy céget. Ezt a technológiát Izraelben találták ki, és főként a banki szektorban alkalmazták. Úgy gondoltuk, hogy a külföldi mintát idehaza is meg tudjuk honosítani. Az üzleti oldalával nem is volt probléma, viszont a technológia világa más irányba indult el, ezért 3 évvel később, 2006-ban már más technológiai alapokra tértünk át, ez volt a Java. Viszont azóta már számos más technológiát is beépítettünk a vállalkozás működésébe.

Víziónk az első perctől a mai napig az volt, hogy vállalatokat, bankokat segítsünk hozzá ahhoz, hogy innovatívak, gyorsak, modernek és hatékonyak lehessenek a digitalizáció által.

Valószínűleg ezért is alakult ki, hogy jómagam a programozás helyett inkább az értékesítési vonalon kezdtem fejlődni. Azt mondhatom, hogy egy hatalmas mázlinak köszönhető az elindulásunk, hiszen Tibád Levente barátommal megalapítottuk a vállalkozásunkat 2003 márciusában, áprilisban pedig megkeresést kaptunk egy magyarországi nagyvállalattól. Ők olyan céget kerestek, akik egyaránt beszélik a magyar és román nyelvet, jártasak Bukarestben, és van elég bátorságuk ahhoz, hogy meghonosítsák az országban a Magic technológiára épülő pénzpiaci rendszereiket. Fiatalként pedig volt bennünk annyi vakmerőség, hogy bele is vágtunk az együttműködésbe.

Annak köszönhetően, hogy egy viszonylag kis piacon indultunk el, és készpénzlogisztikával, a készpénz életciklusának digitalizációjával foglalkoztunk, elég hamar ismertté váltunk a bankok világában.

A kezdetekben ez az út volt az, ami által kialakult a vállalkozás stabilitása. Akkor a bevételeink 90%-át egy multinacionális cég tette ki. Mára már ez a százalék csupán 1%, de még mindig, 20 év után is együtt dolgozunk. Bár gazdasági informatikát végeztem, mégsem tartom magam jó informatikusnak, és otthonosabban mozgok az eladás területén. Alapítótársaim pedig a legremekebb technikai érzékkel vannak megáldva. Ez a kombináció a titka annak, hogy 20 éve működünk, és mára már Székelyföldön talán a legnagyobb digitalizációval foglalkozó vállalatot építettük fel. – Hogyan alkalmazkodtak a piaci élet változásaihoz? – Annak ellenére, hogy 2006-ban még csak 3 éves volt a vállalkozás már radikálisat váltottunk, és gyakorlatilag a vállalkozás nevét adó technológiát majdnem teljesen kicseréltük. Minden piac változik, de talán az IT-ra különösen jellemző ez a dinamika. Mivel én rengeteg emberrel találkozom a munkám során, ezért sok mindent tanulok. Viszem haza a kollégáknak az információkat, és hamar be is vezetjük azokat a dolgokat, amelyekről azt gondoljuk, hogy ténylegesen jól működhetnek. Persze olyan is van, amikor túl hamar reagálunk, és sikertelenséggel találjuk szembe magunkat.

De idővel ki kell alakítani azt a képességet is, hogy ki tudjunk lábalni a veszteségekből.

Példának okáért elmondanám, hogy 3 start-up vállalkozásunk volt, és egyik sem hozta el a várva várt sikereket. De nem engedtük, hogy ez letörjön bennünket, és talpra álltunk. Most is épp a Timto.ro innovatív platformunkon dolgozunk, amivel a cégek és az emberek idejét szeretnénk megtakarítani, hogy több idő maradjon a fejlődésre, családra, szabadidőre. Azt is mondhatnám, hogy minden egyes év egy mérföldkő volt a mi életünkben. 2019-ben éreztem először azt, hogy talán a cég egy kicsit elfáradt, és kellene újítani. Így 2020-ban át is adtam egy külsős szakembernek a vállalat menedzsmentrészét. Viszont másfél év után ez a személy majdnem csődbe vitte a céget. Bár nagyon tehetséges és tapasztalt személy volt az akkori vezető, nehezen látta be, hogy a pénz nem végtelen.

Mi, alapítók két székely gyerek vagyunk, akiknek nincs a hátánál végeláthatatlan tőke.

Annak idején két borkán lekvárral indultunk el az egyetemre, a vállalkozás profitját pedig mindig visszaforgattuk. Számos olyan eset volt és van most is, amikor tizenórákat dolgoztunk, de hónap végén nem tudtuk a saját fizetéseinket kivenni. Itt mindig a kollégák és az adók elsőbbséget élveznek.

Olasztelek ékköve, a Daniel Kastély Fotó: Magic Solutions

– Az Ön nevéhez fűződik egy igen komoly turisztikai desztináció vezetése is. Meséljen erről! – Gyakorlatilag semmilyen kapcsolat nincs a Magic Solutions és a Daniel-kastély között. Szerettem volna mindig is egy olyan vállalkozást, ami kézzelfogható, aminek a falának neki lehet dőlni. Ha túl sokat mozog valaki a virtuális világban, akkor hajlamos rá, hogy elveszítse a realitásérzékét, így ez a vállalkozás segít számomra megtartani az egyensúlyt. A feleségemmel közösen megvásároltunk egy 17. századi ingatlant, egy kastélyt. A célunk mindenképpen az volt, hogy tartsuk meg a műemlék jellegét az épületnek, viszont természetesen szerettük volna, hogy üzletileg is eredményes, turisztikailag előremutató legyen.

A Daniel-kastély igazából egy udvarház, viszont akkoriban az erdélyi nemesség számára ez számított kastélynak.

Úgy láttuk, hogy ez számunkra érdekes vállalkozás lehet. Szerencsére Olasztelek, Erdővidék önmagában is biztosít látnivalót a turista számára, ezért a Daniel-kastélyban a látogatóknak akár többnapos ott-tartózkodásra is lehetőség nyílik. A szálláshely mellett wellness, múzeum, óriási udvar, park, tó, játszótér és rendezvényterem is található a területen.

Azt hiszem, világszinten is egyedülálló „időutazást” biztosíthat, hogy egy 17. századi kastélyban lehessen megszállni, korabeli ruhákba öltözni és igazi autentikus módszerekkel dolgozó mesterembereket látogatni, az ő munkájukat testközelből megismerni.